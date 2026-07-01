RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Rett den Igel!"Schoulkanner maache sech Suergen ëm de Kéiseker

Lea Schwartz
No enger Geschicht iwwert ee Kéiseker waren d'Kanner aus der International School am Michel Lucius esou faszinéiert vum pickegen Mamendéier, dass si sech elo fir den Igel asetze wëllen, deen ass nämlech a Gefor, auszestierwen.
Update: 01.07.2026 10:00
Schoulkanner maache sech Suergen ëm de Kéiseker
No enger Geschicht iwwert ee Kéiseker ware Schüler esou faszinéiert vum pickegen Mamendéier, dass si sech elo fir den Igel asetze wëllen.

"Léiwen RTL, mir wollte froen, ob dir eis hëllefe kënnt, ganz Lëtzebuerg ze erzielen, dass mir den Igele mussen hëllefen", dat stoung an engem Bréif, deen eis Redaktioun viru puer Woche kritt hutt. Geschriwwe vum siwe Joer ale Sienna aus dem 2. Schouljoer an der International School am Michel Lucius.

Zesummen mat hirer Joffer, der Emma Clarke, hunn d'Schüler virun enger Zäit ee Buch iwwert een Igel gelies. Am "Hodgeheg" geet et ëm e Kéiseker, deen d'Buschtawe verwiesselt.

"Mir hunn d'Buch gelies an ee vun de Kanner sot: Wat ass een Igel? Mir hunn ugefaangen ze verstoen, dass net méi sou vill Igelen do sinn am Verglach zu deemools, wéi ech e Kand war. A sou hunn Recherchen ugefaangen", erkläert d'Emma Clarke.

D'Kanner hu vu sech aus ganz vill Biller gemoolt an an hirer Fräizäit souguer Haiser fir d'Igele gebaut.

Keng Mëllech, dofir eng Igelstrooss – wat Igele brauchen

Op kee Fall sollt een Igele Mëllech ze drénke ginn. Wann een hinne Fudder bereet wëll stellen, da Kazefudder.

Eigentlech friessen si gäre Schleeken an aner Insekten an dat hëlleft och deene Mënschen, déi ee Gaart hunn, fënnt den Alex: "Si iesse Schleeke vum Geméis. Ouni si gëtt d'Geméis schlecht. A mir hätte manner Iessen."

Dat sinn e puer vu villen Informatiounen, déi d'Schüler aus dem 2. Schouljoer gesammelt hunn. Si hu ganz vill Texter iwwer Igele gemaach, hu Reportage vum Sir David Attenborough gekuckt a sech am Internet informéiert. Zum Beispill um Site vun der Wëll Déierestatioun zu Diddeleng oder iNaturalist.

"Pestizide si schlecht fir d'Igelen, well et ass Gëft fir d'Schleeken. An Igelen iesse Schleeken. An dann iesse si d'Gëft mat an da stierwe si", erkläert de Lourenco.

Wat Leit mat engem Gaart awer kéinte maachen, wär, eng Aart Igelstrooss ze erméiglechen. "Wann's du een Drot hues, kanns du e klengt Lach am Drot loossen – eng Igelstrooss. Esou kënne si erakommen", erkläert d'Maria.

Wann d'Kéiseker vun engem Gaart an deen nächste kënne lafen, erliichtert dat hiert d'Liewen a si si besser geschützt, wéi wa si ëmmer nees iwwert Autosstroosse lafe mussen.

Igelen a Gefor

Allgemeng si sech awer d'Kanner all eens: Den Igel muss gerett ginn. "Si verdéngen net ze stierwen. Si maachen eng gutt Aarbecht", ënnersträicht den Alex.

De Bestand un Igelen ass déi lescht Joer zréckgaangen. D'IUCN (International Union for Conservation of Nature) huet den europäeschen Igel 2024 nei klasséiert. En ass an der Kategorie "Near Threatened".

Déi lescht 10 Joer ass de Bestand an deene Länner, déi Zielunge maachen, tëscht 16 an 33 Prozent erofgaangen. Zu Lëtzebuerg ginn et keng offiziell Informatiounen iwwert d'Unzuel vun Igelen.

©
Screenshot vun www.iucnredlist.org, geholl den 30.06.2026 um 18h45

Keng Äntwert bis elo vum Ëmweltminister

D'Schüler hu sech an der Klass och vill mam Internetsite vun iNaturalist.lu auserneegesat. Dat ass ee weltwäite Projet, bei deem jidderee matmaache kann.

All Kéiers wann een eng Planz oder een Déier gesäit, mécht een eng Foto a luet déi Informatiounen erop. Dat hëlleft, méi iwwert d'Unzuel an d'Verhale vun deene verschiddenen Aarten erauszefannen.

De Schüler war awer opgefall, dass net vill Leit zu Lëtzebuerg bei deem Projet matmaachen. "Mir wëllen d'Igele wierklech retten, mee wann net jiddereen op iNaturalist geet, da fanne mir net eraus, wéi vill Igelen et nach ginn. Da kënne mir net all d'Igelen zu Lëtzebuerg retten", seet d'Sienna.

Am Bréif un RTL hunn d'Schüler gefrot, dass méiglechst vill Leit iwwert de Probleem vum Igel gewuer ginn. Nieft dem Medienhaus hu si och nach un de Sir David Attenborough geschriwwen an dem Ëmweltminister.

Vun deem krute si bis elo awer nach keng Äntwert.

Am meeschte gelies
Police judiciaire enquêtéiert zu Märel
"Police sot, ech bräicht keng Angscht ze hunn"
Video
Depensë vu knapp 26 Milliounen
Zejoert gouf den initiale Budget vum Haff ëm 600.000 Euro iwwerschratt
64
Etüd vu Schwäizer Bank UBS
Bal all sechsten Erwuessenen zu Lëtzebuerg ass Millionär
Fotoen
23
Vermësstemeldung opgehuewen
13 Joer aalt Meedche konnt ugetraff ginn
Nom Out vun Däitschland an Holland
Marc Oberweis: "Si waren ouni Iddi, si hate kee Fond de Jeu"
Audio
36
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Bréifdauw op engem Villerchersmaart an der Tierkei
Deeglaang ouni Waasser a Fudder
31 Bréifdauwen an zwou Kanéngercher an Däitschland erdiischtert
Die Polizei in Japan untersucht einen möglichen weiteren tödlichen Bärenangriff. Nach Angaben der Behörden in der nördlichen Präfektur Aomori wurde ein Mann tot auf einem Berg entdeckt, der mutmaßlich von einem Bären attackiert worden sei.
Japan
Police ënnersicht weider potenziell déidlech Bieren-Attack
D'Pisciculture zu Lëntgen.
Méi Schutz vu Flëss a Gewässer gebraucht
Duerch héich Temperature feelt de Fësch a Planze Sauerstoff am Waasser
Video
Fotoen
3
Fleegestatioun fir Wëll Déieren ass zou
"Mir kënnen all Hand, déi hëlleft, gebrauchen", seet de President Roby Biwer
Fotoen
3
Weil tausenden Hühnern der Hitzetod drohte, hat die Polizei in Sachsen-Anhalt einen Tiertransporter aus einem Stau auf der Autobahn 2 geholt. Der mit rund 9000 Hühnern beladene Lastwagen war auf dem Weg zu einem Schlachthof in Polen.
Déierentransporter vu Police erofbegleet
Dausenden Hénger a Stau op däitscher Autobunn bal un Hëtzt gestuerwen
Hëtzt am Parc Merveilleux
Wéi ginn d'Déieren am Beetebuerger Park ofgekillt?
Video
Fotoen
4
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.