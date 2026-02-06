RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Claude Meisch reagéiert op Reprochë vum Fred KeupEt sollt ee sech net wéi Kanner behuelen a sech géigesäiteg Lige virgeheien

Céline Eischen
An der Diskussioun ronderëm d'Unisex-Toilette geet den Hin an Hier virun.
Update: 06.02.2026 12:55
© Christophe Hochard

Am Sujet vun den Unisex-Toiletten hätt den Educatiounsminister Claude Meisch bei eis op der Antenn net d’Wouerecht gesot, dat ass emol de Reproche vum ADR-Fraktiounschef Fred Keup. Hie war e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

De Claude Meisch huet um RTL-Mikro op dëse Reproche reagéiert: Et sollt ee sech elo net wéi Kanner behuelen a sech géigesäiteg Lige virgeheien. Villes wat an der Kommissioun erkläert gi wier, hätt de Claude Meisch am Wording vum Fred Keup vermësst: Dorënner, datt et sech hei nach ëm een adaptabele Pilotprojet fir d’Joer 2032 gehandelt hätt, an datt virgesi wier, datt d’Schoulcommunautéit driwwer decidéiert, wéi eng Toiletten et am Gebai ginn.

De Claude Meisch: “Net wéi d’Kanner behuelen”

An awer hätt een och am Educatiounsministère op déi gesellschaftlech Debatt reagéiert: De Pilotprojet gouf elo esou ëmgeännert, datt separat Jongen-a Meedercherstoilette weiderhi sollen erhale bleiwen, an dann Unisex-Toiletten zousätzlech do kéinten dobäi kommen. Hei géif sech de Wording effektiv zu deem ännere, wat nach an der Chamberskommissioun virgestallt gi war: An där Versioun hätt nach d’Méiglechkeet bestanen, datt et just nach Unisex-Toiletten an engem Lycée hätt kéinte ginn, wann de Lycée dat dann esou fir sech decidéiert hätt.

Claude Meisch: Mir lauschteren op d’Leit, dofir hiet de Wording geännert

Invité vun der Redaktioun (6. Februar) - Fred Keup
Toiletten an de Lycéeën: ADR freet Kloerheet, Éierlechkeet an Transparenz vun der Regierung

Am meeschte gelies
Patiente reagéieren op Affär Wilmes
"Ech hunn him blann vertraut"
Audio
Handball
David Gyafras huet Lutte géint de Kriibs verluer
Video
6
Op der A4 a Richtung Esch
Fir d'éischt mat 209 amplaz 130 km/h an da mat 176 amplaz 90 km/h ënnerwee
Parquet
Um Findel gouf rezent eng hallef Tonn Kokain entdeckt
Ronn eng Hallef Millioun Schued
Dreckswon ouni Chauffer rennt an en Haus am Saarland
Weider News
Vill Päck a Colise si kontrolléiert ginn
Europäesch Kooperatioun "Hazeldonk"
Am Centre logistique zu Beetebuerg si 715 Colise kontrolléiert ginn
1
D'Police mellt
Drogen zu Rammerech, Rebellioun zu Nidderfeelen
0
Qualitéitsverbesserung um Fluchhafen
Éischt 90 Minutten entscheedend fir Pénktlechkeet vum ganzen Dag
An der Gemeng Schengen
De 5. Februar 2026 gouf e Fall vu Vullegripp bestätegt
De 5. Februar an der Stad
E Mann (35) huet op oppener Strooss e Puppelche vun 8-9 Méint mat der Fauscht op de Kapp geschloen
Auto géint Bam
No Accident am Raum Stafelter huet eng Persoun missen aus dem Auto geschnidde ginn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.