Background am Gespréich (21. Mäerz)Jonk Erwuessener am soziale Spannungsfeld

Mat 18 Joer ass een um Pabeier zwar groussjäreg, ma vill jonk Erwuessener sinn nawell op sozial Strukturen ugewisen. Adäquat Logementer, wann een net bei der Famill oder eleng wunne kann, sinn awer ausgelaascht. An déi ënnerschiddlech Moossname sinn dacks zäitlech limitéiert. Wéi eng Perspektiven hunn dës jonk Erwuessener? A wéi kënnen d’Lächer am System zougemaach ginn?
Doriwwer schwätze mir dëse Samschdeg mat der Direktesch vum Office National de L’Enfance Michèle Bressanutti, dem Charel Schmit, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher a mat de Vertrieder vun zwee Prestatairen: der Viviane Hansen vun Arcus an dem Daniel Crestani vu Solina.
"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg.