RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

CIS Lëtzebuerg Annick Baustert gëtt nei Kommandantin vu Stater Pompjeeën

Ryck Thill
D'Annick Baustert iwwerhëlt den 1. Juni de Poste vum Serge Heiles. Hie war elo 8 Joer Kommandant vun de Stater Pompjeeën.
Update: 22.05.2026 19:39
D'Stater Beruffspompjeeë kréien nei Kommandantin
Mir hunn eng jonk Patientin, déi mat dëser Autoimmunkrankheet muss liewen, bei hirer Visitt beim Dokter begleet.

Un der Spëtzt vun de Stater Pompjeeë gëtt et elo geschwënn e Wiessel. D'Annick Baustert gëtt nei Cheffin, well den éischte Juni geet deen aktuelle Kommandant Serge Heiles no 8 Joer op deem Posten an d'Pensioun. Déi 38 Joer al Offizéiesch war schonn zanter e puer Joer Chef adjoint vum Centre d'Incendie et de Secours (CIS) an der Stad.

Zenter 12 Joer ass d'Annick Baustert bei de Stater Beruffspompjeeën. Deemools war si déi éischt Fra an der Kasär op der Areler Strooss. Als Offizéier war si am Ufank fir Ausbildung vun den neie Pompjeeën zoustänneg. Hiren eigentleche Beruffswonsch war Fierschter. Eréischt 2012 huet si bei de fräiwëllege Pompjeeën an der Gemeng Monnerech ugefaangen. "Esou sinn ech do erakomm an déi Welt. An du wousst ech zimmlech séier, dass ech awer vläicht iergendwann eng Kéier wéilt bei d'Beruffspompjeeën. Awer well do nach keng Fra war, hunn ech mech am Ufank gefrot, ass et iwwerhaapt méiglech, bei d'Beruffspompjeeën ze kommen als Fra. Mä dunn 2014 hunn ech dunn awer bei de Beruffspompjeeën an der Stad Lëtzebuerg ugefaangen", erkläert déi nei Kommandantin.

Passatioun vum Corps-Fändel un de CGDIS vum Grand-Duc Guillaume (20.5.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Nieft hirem Beruff engagéiert, d'Annick Baustert sech éierenamtlech an der Hondsstaffel vum Roude Kräiz. Vill änneren am Centre d'Incendie et de Secours an der Stad wëll si net. Just d'Integratioun an den CGDIS wëll si virun dreiwen.

Am meeschte gelies
Kand vun anonymmen Elteren
"Meng lëtzebuergesch Mamm weess, datt ech si sichen"
Video
Policeasaz zu Ettelbréck
Chauffer ouni Permis a mat gréisserer Quantitéit Camping-Gasfläsche gestoppt
Invité vun der Redaktioun (22. Mee) - Paulette Lenert
"Et ass kloer, datt ech elo mol an der zweeter Rei sinn"
Video
Audio
41
Traureg Gewëssheet
All Vermësster dout aus Haus zu Görlitz gebuergen
Fotoen
Paräis
Stéck vum Eiffeltuerm fir 450.000 Euro versteet ginn
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Frontalkollisioun tëscht zwee Gefierer
Déidlechen Autosaccident op der N10 zu Rëmerschen
LuXembourg House Pop-up Store (vu lénks no riets) Zenia Charlé, Dirty socks ; Philippe Bernard, Dirty socks ; Yuriko Backes, ministre de la Mobilité et des Travaux publics ; Tess Burton, Eicatcher ; n.c.
Nei Initiativen um Findel presentéiert
Hightech am Tower a "LuXembourg House Pop-up Store" opgaangen
Video
0
Vum Parquet ordonnéiert Alkoholskontroll
Ee Permis gouf um Potaschbierg respektiv zu Mäertert agezunn
E Policehond sicht no verdächtege Stoffer an engem Bistro an der Stad.
Bei Kontroll am Garer Quartier
Persoun festgeholl, déi eng Pistoul an eng gréisser Zomm Boergeld dobäi hat
Amazon offices in Kirchberg.
"Strategesch Dréischeif fir déi europäesch Aktivitéiten"
Amazon soll 2025 ronn 750 Milliounen Euro zu Lëtzebuerger PIB bäigesteiert hunn
Fotoen
1
CGDIS mellt zwee Blesséierter
Kollisioun tëscht Auto a Moto op der A4 a Chute vu Motocyclist an der Stad
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.