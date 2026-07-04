Background am Gespréich (4. Juli)Jugendstrofrecht, Social-Media-Verbuet, Sécherheet a laang Delaien

D'Reform vum Jugendschutz an d'Aféiere vum Jugendstrofrecht loossen zanter Joren op sech waarden – wéini wäerte se ëmgesat ginn a wat ass sech dovunner '’erwaarden? Ass e Social Media-Verbuet néideg, fir Jonker ze schützen? Ka genuch rekrutéiert gi bei der Justiz, fir der Aarbecht nozekommen?
An der Hallschent vun der Legislaturperiod froe mer d'CSV-Justizministesch Elisabeth Margue, wou déi grouss Dossieren an hirem Ressort dru sinn.
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