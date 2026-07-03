De Staatsminister hätt just punktuell Äntwerte geliwwert a sech e bësse vill entspaant ginn, dat an Zäiten, déi ganz schwiereg sinn. Esou reagéiert de Piraten-Deputéierte Sven Clement am RTL-Interview.
De Regierungschef géing bëssen nieft der Realitéit liewen. Hien hätt net vill iwwer déi däischter Perspektive fir d'Staatsfinanze geschwat, bedauert d‘Sam Tanson vun Déi Gréng. Mat Bléck op d'Gestioun vun zukünftegen Hëtztwelle géingen d'Léisunge vun der Regierung definitiv net wäit genuch.
De Marc Baum vun Déi Lénk stellt fest, datt d'Logementspolitik net gräift an datt de Premier keng valabel Léisungen ze proposéieren huet.
De Premier Luc Frieden sot, datt een d'Russe réischt géing un de Verhandlungsdësch bréngen, wa se geschwächt wieren. Den ADR-Deputéierte Fred Keup gesäit doranner eng gewëss Ouverture fir Negociatiounen.
Als eis Invitée vun der Redaktioun hat och d'LSAP-Fraktiounscheffin Taina Bofferding e Freideg de Moie bei eis op der Antenn op de Summer-Interview vum Luc Frieden reagéiert. Kuckt d'Emissioun nach emol hei: