E Freideg de Moie melle souwuel d'Bild-Zeitung, wéi och SKY Däitschland, dass den Trainer vun der däischter Nationalekipp decidéiert hätt vu sengem Posten zeréckzetrieden.
En Donneschdeg koum et beim DFB zu enger Krisesëtzung. ntv/RTL-Informatiounen no, hat de Verband dem Nagelsmann bis e Méindeg Zäit ginn selwer zeréckzetrieden. Domadder wollt een him d'Chance ginn dolaanscht ze kommen, erausgeheit ze ginn.
Dem Nagelsmann säi Kontrakt beim DFB geet nach bis 2028.
Wien elo Nofollger vum Nagelsmann soll ginn, ass nach net offiziell bekannt. Ëmmer nees fält awer den Numm Jürgen Klopp.