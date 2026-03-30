RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Google-Datacenter zu BiissenKritik wiisst – Decisioun steet nach aus

Tim Morizet
De geplangte Google-Datacenter zu Biissen bleift ëmstridden. Wärend d’Prozedure weiderlafen, kënnt nei Kritik vum Mouvement écologique – virun allem wéinst Froen zum Energieverbrauch an zur Transparenz.
Update: 30.03.2026 19:39
D’ONG huet kuerz virum Enn vun der ëffentlecher Consultatioun eng detailléiert Stellungnam vu ronn 30 Säite beim Ëmweltministère agereecht. Fir d’Ëmweltschützer ass kloer: esou wéi de Projet aktuell do läit, dierf en net ëmgesat ginn. “Wann een den Dossier kuckt, bleiwe ganz vill Froen op. Den Dossier ass alles anescht ewéi komplett an e widdersprécht an eisen Aen och der Gesetzgebung am Ëmweltberäich”, esou d’Blanche Weber vum Mouvement écologique.

Konkret kritiséiert d’ONG dräi grouss Punkten: Den héije Stroumverbrauch, dee bis zu 10 bis 15 Prozent vum nationale Verbrauch kéint ausmaachen an net vu reng gréngem Stroum opgefaange gëtt. Eng Energieeffizienz, déi ënnert dem Niveau vu bestoende Google-Zentre läit an onkloer Pläng fir d’Notzung vun der Ofwärmt.

Fuerderung: Projet stoppen an nei evaluéieren

Fir d’ONG ass d’Conclusioun däitlech: De Projet misst a senger aktueller Form gestoppt ginn. “Mir erwaarden, datt d’Regierung seet: Ären Dossier ass net komplett – also nee. Mir werfen eng 30 bis 40 Froen op, déi net beäntwert sinn”, erkläert d’Presidentin vum Mouvement. D’Decisioun läit elo beim Ëmweltministère, deen iwwer déi néideg Autorisatioune muss entscheeden.

Gemeng bleift beim Projet

Op Säit vun der Gemeng Biissen gesäit een d’Situatioun méi nuancéiert. De Buergermeeschter David Viaggi ënnersträicht, datt et sech bei der aktueller Etapp ëm eng normal Prozedur handelt. “Dat ass eng Observatioun, kee Recours. Wat fir eng Repercussiounen dat op de Projet huet, dat muss de Ministère elo kucken.”

D’Gemeng hätt de Projet an de leschte Joren ëmmer nees ugepasst, fir en un de lokale Kader unzepassen. Besonnesch beim Thema Energie géif een no Léisunge sichen. “Mir sinn amgaang ze kucken, wéi een d’Hëtzt, déi iwwereg bleift, ka weider benotzen. Et ginn an der Géigend Betriber an och eng Schwämm, déi dovu kéinte profitéieren.”

Tëscht Kompetitivitéit an Ëmweltschutz

Fir de Buergermeeschter geet et och ëm eng gréisser ekonomesch Fro: Lëtzebuerg misst attraktiv fir Entreprisë bleiwen – ouni dobäi d’Ëmwelt aus den Aen ze verléieren. D’Zil wier eng Balance tëscht wirtschaftlecher Entwécklung an nohalteger Politik.

Laange juristesche Sträit ëm Transparenz

D’Kontrovers ronderëm de Projet zitt sech schonn iwwer Joren. Schonn 2020 hat de Mouvement écologique probéiert, géint de partielle Bebauungsplang fir den Terrain zu Biissen virzegoen – ouni Succès.

Och e weidere Versuch, méi Transparenz ze erzwéngen, ass gescheitert. D’ONG hat Accès zu enger Absichtserklärung tëscht der Regierung, der Gemeng a Google gefuerdert. No engem laange juristesche Sträit huet d’Justiz awer decidéiert, datt dëst Dokument net muss verëffentlecht ginn.

Decisioun nach virum Summer?

Wärend den Ëmweltministère elo iwwer de Projet decidéiere muss, schafft d’Gemeng parallel un der Baugeneemegung. Dës kéint – esou de Buergermeeschter – nach virun der Summervakanz erausgoen.

Ob de Google-Datacenter tatsächlech realiséiert gëtt, bleift domat nach op.

Google-Datenzenter zu Lëtzebuerg
Wéi gesäit de CEO vum Lëtzebuerger Datenzenter d'Kriticke vum Mouveco um Projet zu Biissen?

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.