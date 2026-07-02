RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Südfrankräich3.000 Leit wéinst Bëschbränn evakuéiert

AFP, iwwersat vun RTL
Wéi et vun de Pompjeeën heescht, géif et sech bei der Hallschent vun den evakuéierte Leit ëm Touristen handelen.
Update: 02.07.2026 20:18
No der Hëtzt sinn a Südfrankräich Bëschbränn ausgebrach
© LIONEL BONAVENTURE/AFP

Knapps 3.000 Leit sinn am Süde vu Frankräich wéinst Bëschbränn evakuéiert ginn. D'Feier ass zu Sainte-Marie-la Mer ausgebrach an huet sech relativ séier bis op Canet-en-Roussillon ausgebreet.

Wéi et vun de lokale Pompjeeën heescht, géif et sech bei der Hallschent vun den evakuéierte Leit ëm Touristen handelen, déi op engem vun dräi Campingen ënnerbruecht waren.

Ronn 200 Pompjeeën a véier Läschfligere wieren aktuell am Asaz, fir d'Flamen ënner Kontroll ze kréien, zwee Pompjeeë wiere bis ewell bei dësem Asaz liicht blesséiert ginn, heescht et vun de lokalen Autoritéiten.

Am meeschte gelies
Resultater vun de Premièresexamen
74 Prozent hunn et direkt gepackt, 179 Mol gouf et en "Excellent"
7
Decisioun vum Verwaltungsgeriicht
Chirurg Philippe Wilmes bleift weider suspendéiert
An der Nuecht op en Donneschdeg
Geeschterfuerer verursaacht Accident mat zwee Blesséierten am Tunnel Markusbierg
Invité vun der Redaktioun (2. Juli) - Carlo Feiereisen
Eng Fusioun mat Esch wier "absolut keng Diskussioun"
Video
Audio
30
"Muecht vun der Léift"
Koppel klëmmt op d'Spëtzt vum Empire State Building
Video
Weider News
Damaskus
Op d'mannst fënnef Doudeger bei Explosioun vu Bomm a syrescher Haaptstad
Ein elfjähriger Junge hat in Thailand mit dem Lieferwagen seiner Eltern eine Pilgergruppe erfasst und neun buddhistische Mönche getötet. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Unglück im Nordosten des Landes mehr als 20 weitere Mönche verletzt.
Thailand
Jong vun 11 Joer fiert mat Liwwerwon a Grupp vu Pilger - néng Mënche stierwen
Projet vum Trump-Eedem Jared Kushner
Eskalatioune bei Maniff géint Hotel an Naturschutzgebitt zu Tirana an Albanien
2
Google has been trying to overturn a record EU antitrust penalty before the European Court of Justice
Wéinst anti-kompetitive Praktiken
Europäesche Geriichtshaff confirméiert Rekord-Strof vu 4,1 Milliarden Euro fir Google
Un immeuble résidentiel détruit à Kiev, le 2 juillet 2026
13 Doudeger a méi wéi 86 Blesséierter
Kiew en Donneschdegmoien op en Neits vu grousser russescher Loftattack getraff
Die Zahl der Migranten, die Großbritannien über den Ärmelkanal erreichen, ist in der ersten Jahreshälfte 2026 stark gesunken. Die Anzahl der Ankünfte lag in den ersten sechs Monaten des Jahres um 41 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum.
Groussbritannien
Zuel u Migranten am Äermelkanal an éischter Hallschent vum Joer erofgaangen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.