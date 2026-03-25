RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (25. Mäerz) - Martine Hansen"Ech hu gesot, ech maache Politik fir de Sport, da maachen ech se och mam Sport"

Carine Lemmer
E Mëttwoch de Moie war ënner anerem den neie Sportskommissär Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Den Invité vun der Redaktioun vu méindes bis freides moies géint 8h00 am Studio vun RTL Radio Lëtzebuerg.

Et ass wichteg, datt ech de Bols vum Terrain héieren, fir mat de Leit Politik ze maachen”, sot e Mëttwoch de Moien d’Ministesch Martine Hansen. Si ass zanter dem 11. Dezember nieft der Landwirtschaft an dem Konsumenteschutz och zoustänneg fir de Sport.

Den neie Sportskommissär soll d’Beweegung an der Populatioun fërderen

Si géif hiert Bescht maachen, fir esou séier wéi méiglech alles kennen ze léieren. Si hätt schonn de COSL an eng ganz Partie Federatioune gesinn. Vum breede Sport bis hin zum Leeschtungssport wier et e grousse Ressort. Dowéinst hätt si fir eng besser Koordinatioun och nees e Sportskommissär genannt. Mëtt Abrëll wäert den Yves Picard déi Fonctioun iwwerhuelen. Hien ass Sportsproff a President vun der Associatioun vun de Sportsproffen. Hie soll de breede Sport, also d’Beweegung an der Populatioun fërderen, dat wär jo och ganz wichteg fir d’Gesondheet.

De Sport steet fir Wäerter

De Sport steet fir Wäerter an et muss ee kucken, datt déi Wäerter och héich gehale ginn, huet d’Martine Hansen ënnerstrach. An deem Sënn begréisst si, datt bei der FLF séier gehandelt gouf, no de Reprochë géint den Dammen-Nationaltrainer Dan Santos. Zu de Fakte selwer kéint si näischt soen, well déi géif si net kennen. Dat wär och d’Autonomie vun der Federatioun. D’’Sécherheet vun de Spillerinne misst am Vierdergrond stoen.

An deem Sënn wäert d’Agence fir d’Integritéit am Sport am Abrëll ulafen. Dat ass eng zentral Ulafstell fir de sougenannte “Safeguarding”, wou ee juristesch oder och psychologesch ka gehollef kréien. D’Rout Léiwinnen hätte sech hei zum Beispill kënne mellen. All d’Sportler a Sportlerinnen, och Trainer oder soss Member vun engem Veräin, kéinte sech hei mellen, wann eppes schif leeft. Déi nei national Ethikkommissioun, déi onofhängeg schafft, ka fir en Avis gefrot ginn oder sech autosaiséieren a géif dann eng Recommandatioun maachen. Déi wär zum Beispill zejoert am Fall Gerson Rodrigues an den Asaz komm, mä ass net nëmme fir de Futtball zoustänneg, mä fir de ganze Sport.

Onkloer ob de Sportmusée gebaut gëtt

Wat den Dossier vum Sportmusée ugeet, dee jo am Koalitiounsaccord steet, wier nach net kloer, ob dëse gebaut gëtt. Et wär een Detailer vun der Chamber gefrot ginn. Et géif een dat Ganzt och juristesch analyséiere loossen. Do hätt een nach keng Äntwert kritt. Wann dat alles ofgeschloss wär, géif een decidéieren, ob de Sportmusée gebaut gëtt oder net. Et wier keng Prioritéit fir si, huet d’Martine Hansen gemengt, mä d’Regierung géif dat decidéieren. D’Gesetz fir d’Subside fir d’Sportsveräiner soll iwwerdeems ugepasst ginn. En entspriechende Gesetzprojet gëtt am Laf vum Fréijoer deposéiert.

D’Martine Hansen ass och zoustänneg fir d’Landwirtschaft. D’Bauere sinn den Ament mat héije Präisser vum Dünger wéinst dem Irankrich geplot. Do misst een elo kucken, wéi et weidergeet. De mineraleschen Dünger géif fir e Betrib 3 Prozent vun de Käschten ausmaachen. Bei engem rengen Ackerbaubetrib 6 bis 7 Prozent. Gutt wär, datt 70 Prozent vum Dünger, deen elo gebraucht gëtt, scho kaf gi wär.

Landwirtschafts- vs. Ëmweltministère?

D’Bauere si ganz frou mat hirer Ministesch Martine Hansen, huet ee en Dënschdeg nach op der Generalversammlung vun der Bauerenzentral héieren. Mä manner mam Ëmweltministère, deen hätt nach ëmmer de Ruff vum “Verhënnerungsministère”. D’Martine Hansen huet betount, datt déi zwee Ministèrë ganz vill matenee schwätzen a schaffen. Do wären heiansdo Konfrontatiounen, well Ziler anerer sinn. D’Landwirtschaft géif Buedem brauchen an dat misst een nach méi an de Fokus setzen. Am Juni wär och nees e Landwirtschaftsdësch.

Martine Hansen, Landwirtschafts- a Sportministesch

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Am meeschte gelies
Op der Pompel
95er Bensinn gëtt e bësse méi deier
Zanter e Freideg vermësst
Police sicht nom 14 Joer jonke Cynthia Dinis
Konjunkturflash Mäerz 2026
Bannent den nächsten 3 Méint dierft eng Indextranche erfalen
36
Zanter Méindegnomëtten
Dat 16 Joer aalt Yara Santos gëtt vermësst
FLF
Cristina Correia an Daniel Zirbes sinn déi nei Dammennationaltraineren
5
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Zweeten Dag vum Deplacement op Bréissel
De Grand-Duc Guillaume hat eng Entrevue mam NATO-Generalsekretär Rutte
Video
Fotoen
0
Streck war zäitweis blockéiert
Accident mat dräi Camionen um Viaduc Schieren hat zu gréissere Problemer gefouert
Fotoen
Vermësstemeldung
16 Joer ale Marc Antony Dos Reis Silva fir d'lescht e Sonndeg gesinn
Zu Bierden huet de 24. Mäerz 2026 en Haus gebrannt.
CGDIS
E Feier zu Bierden an en Accident an der Stad
Generalversammlung vun der Bauerenzentral
"Déierenepidemien, d'Energiekris a géint Hausse vum Mindestloun"
Audio
4
Bloe Mäerz
Sensibilisatioun fir d'Preventioun an den Depistage vum Daarmkriibs
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.