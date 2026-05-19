RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

RTL SteierdagVill Froen iwwert d’Steiererklärung

Serge Pauly
Wat kann ee vun de Steieren ofsetzen? Wéi vill däerf ee steierfräi dobäi verdéngen? Wou fannen ech meng Steierklass? Äntwerte gouf et um RTL Steierdag.
Update: 19.05.2026 19:32
RTL Steierdag: Vill Froen iwwert d’Steiererklärung
Ënnert anerem war d'Steierverwaltung mat engem eegene Stand an der Belle Étoile.

Fir vill Leit ass a bleift et e Buch mat 7 Sigel: d'Steiererklärungen. Dofir organiséiert RTL zënter 2015 de grousse Steierdag. Och haut hu vill Nolauschterer vun der Geleeënheet profitéiert, fir sech beroden ze loossen. Wéini rentéiert sech e Pacs? Zielt d'Limitt vu 5.000 Euro fir Benevollen fir den Netto- oder de Brutto-Verdéngscht? Wéi muss een eng Crypto-Wallet deklaréieren?

Och d'Steierverwaltung war mat engem eegene Stand an der Belle Étoile. Hir Agente sinn nach bis Enn un der Woch uechtert d’Land ënnerwee, fir virun allem hiren elektroneschen Assistent méi bekannt ze maachen. Dee soll net nëmme beim Ausfëlle vun der Erklärung hëllefen, mee soll och dofir suergen, dass den Decompte vill méi séier fäerdeg ass.

Egal op d’Agente vun der Steierverwaltung oder d’RTL-Experten. Déi meescht Froe konnte si séier beäntwerten. Mee heiansdo ass d’Steierrecht och e bësse méi komplizéiert. D’Expert-Comptable Myriam Feyder erkläert, dass vill Leit beim Steierkredit fir Elengerzéiend duerchernee kommen, well d'Seuile changéieren. Oder och den Amortissement vu Locatiounswunnengen wier fir Laien nëmme schwiereg ze verstoen.

Déi interessantste Froen an Äntwerten, déi um RTL Steierdag gestallt goufen, kann een am groussen Steierdag-Dossier nolauschteren: RTL Steierdag.

Am meeschte gelies
Zeienopruff no Déifstall
Mann huet zu Miersch an engem Akafszenter eng Posch geklaut
Am Virfeld vum Luc Frieden senger Ried
Réckbléck op déi lescht Rieden zur Lag vun der Natioun
Audio
Fotoen
0
Invité vun der Redaktioun (19. Mee) - Dan Kersch
Sollt de Premier d'Tripartite an de Sand setzen, sollt "hien demissionéieren"
Video
Audio
78
Héich Gas- a Pëtrolspräisser
Europäesch Menagë kéinte méi wéi 2.200 Euro pro Joer spueren
Post op "Truth Social"
Trump stoppt fir Dënschdeg geplangten Attack op Iran no Drock vu Golfstaaten
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Gewerkschaften a Patronat reagéieren op Ried zur Lag vun der Natioun
“D’Sozialpartner musse Léisunge fir d’Kris fannen”
Video
Politesch Reaktiounen
Vill Kritik vun der Oppositioun, Majoritéit verdeedegt de Premier
Audio
CFL-Aarbechte wärend der Päischtvakanz
Keng Zich tëscht der Stad an Ettelbréck, respektiv Arel
RTL-Spezial haut den Owend
Reaktiounen op den État de la Nation
Video
1
LIVE
Ried zur Lag vun der Natioun
En Opruff zum Zesummenhalt, vill Mesuren, mee net vill Neies
Video
Fotoen
34
An de leschte Stonnen
Police warnt virun Täschendéif an der Stad
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.