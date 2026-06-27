RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

2030 a Saudi-ArabienPaulette Lenert als Kommissärin fir d'Weltausstellung zu Riad confirméiert

Marc Hoscheid
D’Paulette Lenert ass elo definitiv zur Kommissärin fir de Lëtzebuerger Pavillon op der Weltausstellung 2030 zu Riad a Saudi-Arabien ernannt ginn.
Update: 27.06.2026 11:39
© Chris Schagen

Parallel dozou gouf si vum Ausseminister Xavier Bettel als Staatsbeamtin an de Ministère du Commerce extérieur reintegréiert. Dës Informatioune krut RTL aus Regierungskreesser confirméiert.

Déi fréier Ministesch an LSAP-Spëtzekandidatin bei de leschte Chamberwalen hat jo scho viru ronn engem Mount als Invité vun der Redaktioun hiren Interessi un deem Job hannerluecht. De Xavier Bettel hat sengersäits Ufank leschter Woch bei eis op der Antenn gesot, datt d’Paulette Lenert op dee Poste genannt soll ginn.

D’Weltausstellung zu Riad a Saudi-Arabien wäert vum 1. Oktober 2030 bis den 31. Mäerz 2031 daueren. No der Expo an de Vereenten Arabeschen Emirater 2020 ass et déi zweet Weltausstellung an engem arabesche Land. D’Organisateure rechne mat méi wéi 40 Millioune Visiteuren.

© FAYEZ NURELDINE/AFP

Am meeschte gelies
Wéinst der Hëtzt
Schoulen änneren de Programm: Den Iwwerbléck
CGDIS deelt mat
Ronderëm d'Stad gouf et däitlech méi Asätz wéinst dem Reen
Et gëtt zu engem Marathon
De CGDIS hat eleng e Mëttwoch 311 Asätz
Audio
A1 Richtung Stad
Accident um Freideg de Mëtteg huet fir Stau vu puer Kilometer gesuergt
Fotoen
Dëse Samschdeg
Ëffnungszäite vun oppener Schwämm zu Diddeleng gi wéinst erwaartem Undrang ugepasst
22
Weider News
Symbolbild vun enger Brëtsch an enger Ambulanz
Hat warscheinlech e Malaise
67 Joer alen Trakterchauffer stierft no Accident zu Réimech
Luxembourg Institute of Health
Patienten a Fuerschung verbannen, fir méi effikass Behandlungen
Video
Fotoen
Nei Plattform vun der Croix-Rouge
Et sinn nei Forme vum Benevolat entstanen
Fotoen
0
De CGDIS mellt
Aacht Blesséierter am Stroosseverkéier an de leschte Stonne, Samu war zweemol am Asaz
Background am Gespréich (27. Juni)
Hëtztwell zu Lëtzebuerg
Video
3
LIVE
Eeler Leit schützen
Plan Canicule am Altersheem zu Réimech
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.