RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kannergemengerot zu EttelbréckPolitik vu Kanner fir Kanner

Monica Camposeo
Zanter e bësse méi wéi engem Joer gëtt et zu Ettelbréck e Kannergemengerot. 13 Schülerinnen a Schüler maache mat. D'Stad soll méi kannerfrëndlech ginn.
Update: 15.05.2026 07:25
De Kannergemengerot zu Ettelbréck
De Kannergemengerot zu Ettelbréck © Monica Camposeo
De Kannergemengerot zu Ettelbréck
De Kannergemengerot zu Ettelbréck © Monica Camposeo
De Kannergemengerot zu Ettelbréck
De Kannergemengerot zu Ettelbréck © Monica Camposeo
De Kannergemengerot zu Ettelbréck
De Kannergemengerot zu Ettelbréck © Monica Camposeo
De Kannergemengerot zu Ettelbréck
De Kannergemengerot zu Ettelbréck
De Kannergemengerot zu Ettelbréck
De Kannergemengerot zu Ettelbréck

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Zanter e bësse méi wéi engem Joer gëtt et zu Ettelbréck e Kannergemengerot. 13 Schülerinnen a Schüler maache mat. D'Stad soll méi kannerfrëndlech ginn.

Domadder wëll d'Gemeng d'Vue vun de Kanner zu neie Projeten oder speziellen Themen gewuer ginn. D'Stad méi kannerfrëndlech maachen, dat geet am beschte mat der Hëllef vun - eben - de Kanner! An dofir trëfft de Kannergemengerot an der nächster Sëtzung och dee richtege Gemengerot. D'Monica Camposeo huet d'Kanner bei de Preparatioune fir dëst Treffe begleet.

“Wéi sidd Dir an d’Politik komm? Wat maacht Dir, wann Dir net all enger Meenung sidd? Wéini gëtt de Schoulhaff fäerdeg?”

De Kannergemengerot huet vill Froen u säin erwuessene Pendant. Mee de Schoulhaff läit den Nowuess-Politiker a -Politikerinne besonnesch um Häerzen. De Lei erkläert, dass de Fussballsterrain net gutt ass. De Buedem kéint och méi faarweg sinn, fënnt nach d’Kathy.

Ee Mandat am Kannergemengerot geet iwwer zwee Joer. Dat gëtt de Responsabelen déi néideg Zäit, fir mat de Kanner ze schaffen an och Iddien ëmzesetzen. Ma ier d'Aarbecht konnt ufänken, goufe Walen organiséiert. Fir am Kannergemengerot dierfe matzeschaffen, hunn den Ahmad, de Lei, d'Helena an déi aner zéng Kanner musse gewielt ginn. “Ech weess nach, dass ech iwwerrascht war, wéi ech gewielt gi sinn”, seet d’Helena. Well vill aner Kanner och gutt Iddien haten, esou d’Meedchen. Him ass et wichteg, dass d’Stroossen zu Ettelbréck och fir Kanner méi sécher ginn. Ze dacks géing et virkommen, dass d’Autoe beim Zebrasträifen net stoe bleiwen, dat ass geféierlech. Den Ahmad huet sech gemellt fir matzeschaffen, fir sech fir déi méi jonk Kanner a speziell fir Kanner, déi et finanziell schwéier hunn, staark ze maachen, seet hien. Hie kënnt gläich an de Lycée, ma all Ännerung, zum Beispill am Schoulgebai, wier trotzdeem fir déi aner Kanner wichteg.

Vun 18 Kandidature goufen der 13 zeréck behalen. 560 Kanner aus dem Fondamental hu gewielt. An 11 Sëtzungen hu sech d'Kanner fir dat staark gemaach, wat si perséinlech interesséiert. Nieft dem Schoulhaff spillt och d'Verkéierssécherheet eng Roll. Mee och d'Sécherheet allgemeng, wa si eleng ënnerwee sinn, seet d'Tamea. Och wann et net dacks géing virkommen, wier et fir d’Kanner eng grouss Suerg, wa si op der Strooss vu frieme Leit ugeschwat ginn. Der Schülerin ass am Kannergemengerot awer och wichteg, dass si all hir Meenung kënne soen. Et sollt een ni denken, dass een ausgelaacht gëtt, seet d’Tamea. Hatt huet geléiert, dass och dat, wat Kanner ze soen hunn, gehéiert gëtt.

A genee doranner sollen d'Kanner gestäerkt ginn. Hir Meenung zielt a gëtt eescht geholl. Dofir treffen si nach virun der Summervakanz dann och déi "richteg" Politikerinnen a Politiker, erkläert d’Kathy. Fir hinnen hir Iddie mat op de Wee ze ginn an hinnen ze hëllefen, d’Projete méi kannerfrëndlech ëmzesetzen.

D'Isabelle Mariutto vum Service Enfance vun der Gemeng Ettelbréck leet de Kannergemengerot, zesumme mat Professionellen aus der Maison Relais an der Schoul. Den Austausch mam Gemengerot soll de Kanner och weisen, dass d'Iddien, déi si ausgeschafft hunn, eescht geholl ginn. A fir dat ganz offiziell ze maachen, gëtt beim Treffen mam “richtege” Gemengerot och eng Charta ënnerschriwwen, déi d’Kanner mat ausgeschafft hunn. Doranner gëtt festgehalen, dass sech déi zwee Gemengeréit fir eng méi kannerfrëndlech Stad wëllen engagéieren. Ännerungen am Schoulhaff si scho geplangt. An d'nächst Joer ginn dann erëm grouss Walen organiséiert, fir déi nei Kanner an de Gemengerot ze wielen.

Am meeschte gelies
Accident zu Rippweiler
Keng Passagéier am Bus
Fotoen
Centre d’Appui Logistique et Technique
Zu Miersch entsteet bis 2030 dat neit Häerzstéck vum CGDIS
Video
Audio
Fotoen
7
Police am Asaz
Zwee Männer waren an der Ëmgéigend vum Findel a Bussen uneneegeroden
180 Ekippe mat dobäi
50. Editioun vum Landjugenddag zu Dikrech
Video
Fotoen
0
Wallfaart zu Wolz
Ronn 20.000 Pilger ënnerwee bei d'Notre Dame vu Fatima
Video
Fotoen
1
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Unicef-Rapport iwwer Aarmut zu Lëtzebuerg
"Sech hëllefen ze loossen, dat ass scho schwéier genuch"
Audio
0
27 nei Petitiounen online
Bis de 24. Juni mussen déi op d'mannst 5.500 Ënnerschrëften zesummekréien
Am Alter vun 88 Joer
Museker an Dirigent Pierre Cao gestuerwen
Video
3
Luxembourg Event Association
National Campagne fir den Event-Secteur ze stäerken
Video
0
Dir hutt d'Wuert mam Martine Deprez
Wéi kann ee géint den Defizit vun der Gesondheetskeess virgoen?
Video
32
LIVE
Unicef-Rapport iwwer Aarmut zu Lëtzebuerg
"Sech hëllefen ze loossen, dat ass scho schwéier genuch"
Audio
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.