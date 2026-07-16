RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (16. Juli)René Closter, President vun der Air Rescue

Carine Lemmer
En Donneschdeg de Moien ass d'Air Rescue Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 16.07.2026 06:00

Hien huet virun 38 Joer als Beruffspompjee d'Lëtzebuerger Air Rescue gegrënnt. En Donneschdeg de Moie schwätze mer mam René Closter iwwer d'Loftrettung - heiheem a weltwäit - a wéi se sech entwéckelt huet, iwwer d'Käschten, déi klammen. Weider froe mir de President vun der Air Rescue, wéini den Helikopter bei engem Accident an den Asaz kënnt. De René Closter ass um 8 Auer live eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Am meeschte gelies
Police sicht no Zeien
22 Joer ale Mann zu Tréier um Petrisberg op oppener Strooss erstach
Arméi trainéiert a verschiddene Gemengen
“Wat genee op eis duerkënnt, wësse mir net”
Video
Mariendall
D'Secouristen hunn e Mëttwoch eng Kou aus der Äisch gerett
Video
Fotoen
5
Serie "Hashtag History"
Kollisioun vun engem Fliger mat der Antenn zu Diddeleng viru 45 Joer
Video
Hëtztwellen
Spideeler solle besser opgestallt ginn
Video
Fotoen
25
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
5 Joer nom Héichwaasser zu Iechternach
"Egal wéi um Enn ee war, et huet een awer nach weider gehollef"
Video
Fotoen
0
Gemengerot wielt neie Schäfferot
De Claude Schmit gouf zum neie Buergermeeschter vun Ell gewielt
Um Mëttwochmoien waren d'Zaldoten ënnert anerem an der Gemeng Bettenduerf ënnerwee.
Arméi trainéiert a verschiddene Gemengen
“Wat genee op eis duerkënnt, wësse mir net”
Video
Op der Place Emmanuel Goethals, den Ament ee Parking, soll ee klenge Stadpark entstoen.
Gewënner vum Architekteconcours "Nei Dikrich" presentéiert
Den Zentrum vun Dikrech soll an deenen nächste Jore méi gréng a méi blo ginn
Fotoen
1
Stockfoto vun enger Persoun, déi am Botzsecteur schafft.
Zuele vum Statec
Dussmann, CFL an Amazon hunn hei am Land déi meeschte Mataarbechter
Rapport Cnap
D'Ausgabe vun der Pensiounskeess klammen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.