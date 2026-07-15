De Claude Schmit, bis elo Gemengerot, gouf zum neie Buergermeeschter gewielt. Hie wäert d'Gemeng bis zum Enn vun der aktueller Legislaturperiod, also fir déi nächst dräi Joer, féieren.
De Kim Müller, bis elo Éischte Schäffen, huet aus familiäre Grënn drop verzicht, d'Amt vum Buergermeeschter unzehuelen. Hie bleift awer weiderhin als Schäffen am Amt.
Am Kader vun der Rotatioun gëtt d'Steve Gereke neie Zweete Schäffen an iwwerhëlt d'Amt vun der Denise Glodé.
Zu de wichtegste Prioritéite gehéieren "de Bau vun enger neier Schoul an enger Maison Relais, de soziale a bezuelbare Wunnengsbau, d'Renovatioun vun den Duerfkären an dem Duerfcafé "Beim Margot", eng méi staark Biergerbedeelegung an eng nohalteg Entwécklung vun der Gemeng."