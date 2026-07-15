RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Zuele vum StatecDussmann, CFL an Amazon hunn hei am Land déi meeschte Mataarbechter

RTL Lëtzebuerg
De Statec huet e Mëttwoch déi gréisste Employeure gekuckt op den 1. Januar 2026 publizéiert.
Update: 15.07.2026 17:23
Stockfoto vun enger Persoun, déi am Botzsecteur schafft.
Stockfoto vun enger Persoun, déi am Botzsecteur schafft.
© Friends Stock/Shutterstock

Wéi de Statec matdeelt, geet dës Statistik zeréck op deng net obligatoresch Ëmfro, déi bei Entreprisen oder Gruppen duerchgefouert goufen, déi um Territoire vum Grand-Duché e Sëtz hunn an op den 1. Januar 2026 op d'mannst 90 Mataarbechter haten. 387 Entreprisen aus de verschiddenste Secteure erfëllen dës Krittären.

Ganz vir läit do d'Grupp Dussmann, déi am Botzsecteur aktiv sinn. Si hunn 5.340 Mataarbechter an der domadder 20 méi wéi déi national Zuchgesellschaft CFL. Op d'Plaz 3 kënnt, an dat mat 4.550 Leit e bëssen ofgeschloen, Amazon. Weider an der Topp 5 si mat der Post (4.480) an dem Cactus (4.340) zwee Lëtzebuerger Traditiounsbetriber.

Déi gréisste Bank am Land, wat d'Zuel vum Personal ugeet, ass d'BNP Paribas, déi 3.880 Mataarbechter huet. Bei Arcelor kënnt een op 5.470 an d'Goodyear gëtt mat 3.460 Leit, déi agestallt sinn, gelëscht. Fir d'Top 10 dann ofzeschléissen, gëtt PricewaterhouseCoopers mat 3.330 Leit op der 9 gefouert an d'Cargolux huet dem Statec no 3.310 Mataarbechter a lant domadder op der 10. De Statec schreift an hirem Communiqué, datt dës Zuelen alleguerten op- oder ofgeronnt goufen.

De ganzen Iwwerbléck mat all de Statistike fannt Dir um Site vum Statec.

Am meeschte gelies
Luxexpo Open Air
Concert vum Katy Perry mat "Teenage Dream" a "California Gurls" lancéiert
Video
Fotoen
15.000 Fans um Kierchbierg
Eng Zäitrees duerch zwee Joerzéngte Katy Perry
Video
Fotoen
0
Serie "Hashtag History"
Kollisioun vun engem Fliger mat der Antenn zu Diddeleng viru 45 Joer
Video
Conference League Qualifikatioun
Stroossen kënnt géint La Fiorita eng Ronn weider
2
Futtball-WM
No 2:0-Victoire géint Frankräich: Spuenien steet als 1. Finalist fest
18
Weider News
Um Mëttwochmoien waren d'Zaldoten ënnert anerem an der Gemeng Bettenduerf ënnerwee.
Arméi trainéiert a verschiddene Gemengen
“Wat genee op eis duerkënnt, wësse mir net”
Video
Op der Place Emmanuel Goethals, den Ament ee Parking, soll ee klenge Stadpark entstoen.
Gewënner vum Architekteconcours "Nei Dikrich" presentéiert
Den Zentrum vun Dikrech soll an deenen nächste Jore méi gréng a méi blo ginn
Fotoen
0
Rapport Cnap
D'Ausgabe vun der Pensiounskeess klammen
Zwee Autoen am Coup
Bei engem Accident tëscht Lampech a Reckeng goufen dräi Leit blesséiert
Krautmaart
Ännerunge bei Primme fir energeetesch Sanéierung am Logement
0
Uni kritt um Schnellgeriicht Recht
Ofsetzung vun Departmentschef gëtt net opgehuewen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.