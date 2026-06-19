D'Regierung ass an der Hallschent vun der Legislaturperiod ukomm. Nom Tripartite-Accord geet de Luc Frieden mat e bësse Réckewand an d'Summerpaus.
Déi grouss Erausfuerderunge fir d'Land bleiwen de Logement, d'Kafkraaft, awer och d'Mobilitéit an d'Gesondheet. Wou dréckt bei Iech de Schong? Wat ass Är gréisste Suerg oder wat wollt Dir de Premier Luc Frieden schonn ëmmer froen?
RTL gëtt Iech d'Méiglechkeet, Är Fro am Video oder schrëftlech direkt un de Staatsminister ze stellen. Schéckt eis Är Fro iwwert de Formulaire eran a vläicht gëtt se an der Selektioun vu Froen am RTL-Summer-Interview gestallt.
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