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Kuerz virum Depart zu RéimechWéinst Bloalgen kann e Sonndeg um Ironman net geschwomme ginn

Claude Zeimetz
Lafen a Vëlo fueren wäerten awer wéi geplangt oflafen, sou den Organisateur. De Start gouf e wéineg no hanne verluecht.
Update: 12.07.2026 08:27
© Patrick Frieden / RTL

Et hat sech ugedeit... D'Organisateure vum Ironman zu Réimech hunn e Sonndeg de Moien virum Depart matgedeelt, datt wéinst Bloalgen net an der Musel ka geschwomme ginn. Dat aus Sécherheetsgrënn fir d'Athleten.

Vëlo a Lafen ginn awer wéi geplangt organiséiert. Mä den Depart vun der Course gouf decaléiert op elo 20:25 Auer.

Bloalgen forméiere sech jo bei héijen Temperaturen gären am Waasser a si schiedlech fir Mënschen an Déieren. Bis en Donneschdeg hat sech d'Musel schonn op iwwer 26 Grad opgehëtzt. Duerfir hätten d'Athleten souwisou scho missen ouni Neopren schwammen.

© Patrick Frieden / RTL

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