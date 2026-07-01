De Grand-Duc Guillaume an d'Grande-Duchesse Stéphanie reesen e Mëttwoch op Paräis, wou si am Kader vun de Visites de courtoisie nom Trounwiessel vum franséische President Emmanuel Macron wäerten offiziell empfaange ginn. Begleet gëtt d'groussherzoglech Koppel dobäi vum Vizepremier an Ausseminister Xavier Bettel.
D'Visitt zu Paräis ass déi sechst Visite de courtoisie, déi de Grand-Duc an d'Grande-Duchesse zënter dem Trounwiessel maachen. Virdru ware si schonn an der Belsch, an Däitschland, an Holland, am Vatikan an a Spuenien op Besuch.