RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

CGDISZwee Blesséierter no Accident an der Stad, zwee Motocycliste bei Accidenter verwonnt

RTL Lëtzebuerg
Vun en Dënschdegnomëtteg bis an den Owend era gouf et fir d'Rettungsekippe vum CGDIS eng Rei Asätz uechter d'Land.
Update: 01.07.2026 06:21
© Laurent Weber

An der Stater Montée de la Pétrusse war géint 17:30 Auer en Auto an eng Mauer gerannt, wouduerch zwou Persoune blesséiert goufen. Den Accident, bei deen déi lokal Rettungsekippe geruff goufen, hat temporär fir massive Stau an der Stad gesuergt.

Bannent manner wéi enger Stonn gouf et dann nach zwee Accidenter, bei deenen allkéiers e Motorrad mat engem Auto kollidéiert war, dat um 17:52 Auer an der Stengeforter Strooss zu Klengbetten a géint 18:40 Auer an der Avenue du Dix Septembre an der Stad. Et gouf jeeweils ee Blesséierten.

Um 22 Auer dann nach en Accident an der Stad mat zwee Autoen, dës Kéier an der Avenue Emile Reuter. Blesséierter gouf et hei keng.

Am meeschte gelies
Police judiciaire enquêtéiert zu Märel
"Police sot, ech bräicht keng Angscht ze hunn"
Video
Depensë vu knapp 26 Milliounen
Zejoert gouf den initiale Budget vum Haff ëm 600.000 Euro iwwerschratt
64
Op der Pompel
Bensinn an Diesel gi méi bëlleg, Masutt dogéint méi deier
Gemeng Käerjeng deelt mat
Gemengeconseiller Josy Hames ass am Alter vun 73 Joer gestuerwen
2
Etüd vu Schwäizer Bank UBS
Bal all sechsten Erwuessenen zu Lëtzebuerg ass Millionär
Fotoen
22
Weider News
No Demissioun vum Georges Kohn
Max Lehnen vun der DP dierft neie Member am Staatsrot ginn
Hei zu Esch-Uelzecht soll(t) de Projet Eent entstoen
Wéinst dem Immobilieprojet Portal Eent
De Geschäftsmann Kindy Fritsch verklot d'Stad Esch op 130 Milliounen Euro
Audio
Fotoen
0
Receptioun mam Emmanuel Macron
Sechst Visite de courtoisie: Grand-Duc a Grande-Duchesse reese Mëttwoch op Paräis
0
Duerch déi héich Temperaturen am Fréijoer
Däitlech méi Eichenprozessionsspinner dëst Joer
Video
Fotoen
0
Invité vun der Redaktioun (1. Juli)
Familljeminister Max Hahn
Video
0
Vermësstemeldung
13 Joer aalt Maria-Estrela Martinho Zanier fir d'lescht en Dënschdeg gesinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.