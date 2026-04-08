Dës Runnen-Zort ass eng invasiv Aart hei am Land, déi opgrond vum Klimawiessel ëmmer méi dacks am Grand-Duché heemesch gëtt, an domat eng Gefor fir déi national Biodiversitéit duerstellt. Dofir gëtt et en Noutfallplang, dee vun engem Experte-Grupp, ënnert der Koordinatioun vun der Natur- a Bëschverwaltung an der ALVA opgestallt gouf.
Et geet drëms, d’Kolonië vun den asiatesche Runne signifikativ ze reduzéieren.
Dofir kréien och Privat-Leit gehollef, wa se Näschter wëllen ewechmaache loossen. Tëscht 50 an 300 Euro, jee no Gréisst vun der Populatioun an Nascht, kann een u Subsidë kréien. Dofir ass e Spezialist néideg. De Formulaire an d’Conditioune fir déi Hëllef ze kréien, fënnt een op guichet.lu.
Och eis Kolleege vun RTL Infos hu sech mam Phenomeen vun der asiatescher Runn auserneegesat an och mat Experte geschwat.