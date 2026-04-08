Bis zu 300 EuroFir d'Bekämpfung vun asiatesche Runne ginn et elo Subsiden

Joel Detaille
Lëtzebuerg wëll am Kampf géint d'asiatesch Runne konsequent virgoen. An deem Kontext gouf elo e Plan d'urgence presentéiert.
Update: 08.04.2026 11:06
D’asiatesch Runn gëllt als invasiv Aart a gëtt opgrond vum Klimawandel ëmmer méi dacks heemesch hei am Land
© Photo by STEPHANE VITZTHUM / Biosphoto / Biosphoto via AFP

Dës Runnen-Zort ass eng invasiv Aart hei am Land, déi opgrond vum Klimawiessel ëmmer méi dacks am Grand-Duché heemesch gëtt, an domat eng Gefor fir déi national Biodiversitéit duerstellt. Dofir gëtt et en Noutfallplang, dee vun engem Experte-Grupp, ënnert der Koordinatioun vun der Natur- a Bëschverwaltung an der ALVA opgestallt gouf.
Et geet drëms, d’Kolonië vun den asiatesche Runne signifikativ ze reduzéieren.

Beiepopulatioun geet zeréck
Asiatesch Runn gëllt och hei am Land als Plo

Dofir kréien och Privat-Leit gehollef, wa se Näschter wëllen ewechmaache loossen. Tëscht 50 an 300 Euro, jee no Gréisst vun der Populatioun an Nascht, kann een u Subsidë kréien. Dofir ass e Spezialist néideg. De Formulaire an d’Conditioune fir déi Hëllef ze kréien, fënnt een op guichet.lu.

Och eis Kolleege vun RTL Infos hu sech mam Phenomeen vun der asiatescher Runn auserneegesat an och mat Experte geschwat.

Liest hei dat offiziellt Schreiwes vum Ëmweltministère

En Handout mat méi Informatiounen zur asiatescher Runn, fannt Dir hei.

Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
