Am Kader vum Weltdag ouni Tubak den 31. Mee huet d'Santé zesumme mat der Fondation Cancer déi neisten Zuelen iwwer d'Fëmmverhalen zu Lëtzebuerg verëffentlecht.
Alles an allem consomméiert een Drëttel vun der Populatioun iwwer 16 Joer reegelméisseg oder heiansdo Tubak an Nikotin. Besonnesch d'Vapen an d'Nikotin-Säckelcher ginn ëmmer méi beléift, virun allem bei deene Jonken. D'Enquête géif och weisen, datt déi Jonk ëmmer méi fréi ufänke mat fëmmen, dacks scho virum 18. Gebuertsdag. Am Verglach mam Joer 2024 ass besonnesch d'Zuel vun den onreegelméissege Fëmmerten an d'Luucht gaangen.
Wat den Undeel vun de Fëmmerten ugeet, sinn d'Alterskategorie vun de 16-24 Joer ale Leit (41 Prozent), an déi vu 25-34 Joer (42 Prozent) am Stäerkste vertrueden. Wat d'Grënn ugeet, firwat d'Leit fëmmen, gëtt am heefegste gesot, et géif "cool" ausgesinn ze fëmmen (34 Prozent). 32 Prozent fëmmen, wa si mat Frënn feieren, an 22 Prozent vun de Leit fëmmen aus Stress. Opfälleg bei dëser leschter Statistik ass, datt ënnert de 16 bis 24 Joer ale Leit ganzer 39 Prozent uginn hunn, aus Stress ze fëmmen.
36 Prozent vun de Fëmmerten hunn iwwerdeems an de leschten 12 Méint probéiert opzehalen, an 43 Prozent hu Geshondheetsbedenken als Grond uginn.
D'Resultater vun der Enquête iwwert den Tubak aus dem leschte Joer fannt Dir hei.