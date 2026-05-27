RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Zu ZolwerVëlosfuerer rennt a Busarrêt a gëtt schwéier blesséiert

RTL Lëtzebuerg
En Dënschdeg de Mëtteg gouf der Police een Accident zu Zolwer gemellt, an deen ee Vëlosfuerer verwéckelt war.
Update: 27.05.2026 12:53
Symbolfoto.
Symbolfoto
© RTL-Archiv

Éischten Informatiounen no ass de Cyclist mat héijer Vitess a Richtung Rue Scheierhaff gefuer, wou en abrupt lénks eriwwer gefuer a géint e Bushaische gerannt ass. Do wier de Vëlosfuerer dunn duerch d'Glasscheif gebrach, woubäi hie schwéier blesséiert gouf.

Eng Policepatrull huet de blesséierte Cyclist op der Plaz fonnt. De Schwéierblesséierte koum no enger Rei Éischt-Hëllef-Mesurë fir weider Traitementer an d'Spidol.

Zu Esch ass dann e Mëttwoch de Moie géint 6:40 Auer nach ee Cyclist an der Rue d'Ehlerange gefall a gouf dobäi blesséiert. Eng Ambulanz vun Esch war op der Plaz.

Am meeschte gelies
Rue de l'industrie gespaart
CGDIS mellt Blesséierten no Feier bei Sprit-Depot zu Bartreng
Video
Fotoen
Mount vu Lupus
Lupus ass dacks eng "onsiichtbar Krankheet"
Video
Fotoen
1
Lëtzebuerger Membere vun der Waffen-SS virun der Justiz
Fräispréch, ma och bis zu 20 Joer Prisong a Cafésverbuet
Audio
Fotoen
Police mécht Enquête
Läich net wäit vu "Mariensäule" zu Tréier fonnt ginn
Ofkillung bei 30 Grad
Summerfeeling um Stauséi op Päischtdënschdeg
Video
Fotoen
5
Weider News
Tripartite nächst Woch
Sozialpartner kruten an der Informatiounsronn net all Froe beäntwert
Audio
Koum an de Centre de rétention
Mann wéinst illegalem Waffebesëtz festgeholl
Nei Statistiken
31 Prozent vun de Leit zu Lëtzebuerg fëmme reegelméisseg oder heiansdo
2
Am Kader vun enger Kontroll
58 Kilogramm Cannabis am Cargo Center um Findel saiséiert
Fotoen
Hausse vu Kerosins-Präisser ee vun de Grënn
Staatlech Subventioune fir d'Luxembourg Air Rescue gi wéinst aussergewéinleche Käschte gehéicht
2
Corinne Schroeder, Responsabel vun der Section contemporaire vum Nationalarchiv
Recherchen am Nationalarchiv zur Nazi-Kollaboratioun
Theoretesch kënne Prozessakte méi wéi 75 Joer ënner Verschloss bleiwen
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.