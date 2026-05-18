RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Rettungsdéngschter am AsazVéier Blesséierter bannent knapp 3 Stonnen

RTL Lëtzebuerg
D'Rettungsekippe vum CGDIS sinn e Méindeg de Moie bannent knapp dräi Stonnen op véier verschidden Accidenter geruff ginn.
Update: 18.05.2026 11:34
© CGDIS

Deemno si géint 6:38 Auer um CR160 tëscht Diddeleng a Suuftgen zwee Autoen anenee gerannt. Op der Plaz waren d'Ambulancieren aus der Stad an d'Pompjeeë vun Diddeleng. Et blouf beim Materialschued.

Ee Blesséierte gouf et iwwerdeem bei enger Kollisioun tëscht engem Auto an engem Camion géint 7:53 Auer an der Route d'Esch an der Stad. Och hei waren d'Stater Rettungsdéngschter am Asaz.

Och zu Diddeleng an der Diddenuewener Strooss gouf eng Persoun blesséiert. Dat wéi géint 8:22 Auer zwee Autoen net laanschtenee koumen. Hei waren et d'Rettungsdéngschter vun Diddeleng, déi nach emol am Asaz waren.

Op der A6 tëscht Stengefort an dem Wandhaff gouf et iwwerdeem eng weider Kollisioun géint 9:54 Auer. Hei goufen zwou Persoune blesséiert a vun de Rettungsdéngschter vu Stengefort a Mamer versuergt.

Am meeschte gelies
E Kannerspill fir Brigangen
Bei Test op engem Parking: 3 Autoe waren net zougespaart
Video
25
Déier hat eng Persoun blesséiert
Police vu Leipzig erschéisst Tiger, dee fortgelaf war
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Titelkampf nach net decidéiert, och Ofstigskampf bleift spannend
Video
Fotoen
8
Basketball-Championnat
Etzella Ettelbréck ass de Champion bei den Hären
Video
Fotoen
16
No ESC-Aventure
Eva Marija häerzlech um Findel empfaange ginn
Fotoen
Weider News
D'Premièresexamen am Lycée Michel Rodange hunn ugefaangen.
Optakt Premièresexamen
"Gëschter war et e bësse schwéier, fir anzeschlofen"
Audio
Fotoen
0
Täter zu Fouss geflücht
Bei Course-poursuite zu Diddeleng goufe stationéiert Autoen an eng Trap beschiedegt
D'Rout Kräiz besëtzt aktuell 33 Appartementer an 8 Haiser zu Nidderkuer.
Wunnengsnout zu Lëtzebuerg
Rout Kräiz schaaft bezuelbare Wunnraum zu Nidderkuer
Audio
Fotoen
5
Eng Persoun blesséiert
Zeie gesicht no Accident mat Farerflucht tëscht dem Wandhaff a Stengefort
Invité vun der Redaktioun (18. Mee 2026) - Joëlle Welfring
"Et gëtt also méi séier a méi zerstéiert an net onbedéngt méi séier gebaut"
Video
Audio
5
Pollesaison zu Lëtzebuerg
Iwwer 40 Prozent vun den Erwuessener si geplot
Video
Fotoen
7
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.