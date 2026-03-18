RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Botox a Co.: Autoritéite kontrolléiere Cabinete fir ästhetesch Medezin

RTL Lëtzebuerg
Update: 18.03.2026 17:33
Material, wat bei rezente Kontrolle saiséiert gouf.
© Direction de la santé

Botox sprëtzen, Fett ofsaugen oder Plasma injektéieren. D’Demande an d’Offer fir ästhetesch Medezin ass méi grouss ginn, och hei am Land. D’Autoritéite roden awer zu enger gewësser Virsiicht, well et Riske gëtt.

De Parquet an d’Santé hu fir déi nächst Woche verstäerkt Kontrollen annoncéiert. Et geet ëm d’ëffentlech Gesondheet.

Am Viséier vun den Autoritéite si verschidde Cabineten, déi esou ästhetesch Servicer ubidden. Ënner anerem gëtt kontrolléiert, datt déi entspriechend Akten och vu Persoune gemaach ginn, déi déi néideg Autorisatiounen hunn, fir zu Lëtzebuerg ze exerzéieren. Dernieft gëtt gekuckt, ob och déi néideg Certificaten an Diplomer virleien. D’Kontrolle gi vun der Police gemaach, zesumme mat Experte vun der Direction de la Santé. D’Visitte si spontan. Deemno wéi kënne Perquisitiounen nokommen.

Konkret gi Cabineten ënner d’Lupp geholl, an deenen Injektioune gemaach ginn, wou zum Beispill Botox, Hyaluron-Saier oder aner Produite gesprëtzt ginn. Och Praxissen, an deene Fett ofgesaugt a Lipolysë gemaach ginn, si viséiert, genee wéi Plazen, wou Patiente Plasma mat vill Placketten injektéiert kréien.

Wa Verstéiss festgestallt ginn, ka Material saiséiert ginn an deemno wéi kënnen an der Konsequenz penal Suitte kommen. Et bestéingen nämlech deemno wéi seriö gesondheetlech Risken, zum Beispill kéint et zu Infektioune kommen.

D’Aktioun vun den Autoritéite soll net just repressiv, mä och preventiv sinn. Et gëtt den Appell un de Public gemaach fir generell virsiichteg ze sinn, bei ästheeteschen Akten, déi invasiv gemaach ginn. Am Viraus soll een sech gutt informéieren, datt all déi néideg Autorisatioune virleien.

Weider Detailer am Schreiwes vum Parquet

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.