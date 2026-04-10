Aus dem PolicebulletinVerstéiss bei Kontrolle vun E-Trottinetten, Permis no Farerflucht agezunn

Wéi d'Police an hirem Bulletin mellt, goufen en Donneschdeg am Nomëtteg zu Réimech a Munneref Verkéierskontrolle mat Fokus op déi sougenannt "Mobilité douce" duerchgefouert.
Méi konkreet si virun allem E-Trottinette kontrolléiert ginn. Bei véier Trottinette gouf festgestallt, datt d’Héchstgeschwindegkeet déi gesetzlech maximal erlaabten Héchstgeschwindegkeet iwwerschridde gouf. Bei dräi anere goufe Lacunne bei der Beliichtung constatéiert an et gouf Protokoll erstallt.

Ee weidere Protokoll gouf iwwerdeems erstallt, well op enger Trottinett zwou Persoune gefuer sinn.

Liest dozou och dësen Artikel:

Vill Verstéiss am Alldag
Mat E-Trottinetten ze séier ënnerwee

Donieft hat d’Police et awer och nach mat Chaufferen ze dinn, déi ze déif an d’Glas gekuckt haten. En Donneschdeg den Owend war dat de Fall am Raum Krautem, wou en alkoholiséierte Chauffer an der Hellenger Strooss ugehale gouf. No engem positiven Alkoholtest gouf e provisorescht Fuerverbuet ausgestallt. Wéi d’Police schreift, hätt hie sech immens onkooperativ verhalen a gouf no enger Kontroll beim Dokter an Arrest bruecht.

Dee selweschten Owend war an der Rue Michel Weber zu Ettelbreck en Accident gemellt ginn, bei deem en alkoholiséierte Chauffer géint e geparkten Auto gerannt ass an doropshi Farerflucht gemaach huet. Hie konnt kuerz duerno vun enger Policepatrull ugetraff ginn a krut no engem positiven Alkoholtest de Fürerschäin ofgeholl.

Am meeschte gelies
Serie vun Abréch an Apdikten
Brigange konnte just wéineg matgoe loossen
Video
Audio
Fotoen
Am Virfeld vum Speedmarathon
User kënnen e Freideg d’Plaze fir d'Police-Kontrolle matbestëmmen
Konsequenze vum neie Mindestloun
"20.000 bis 30.000 Cocktails, déi mir méi musse verkafen"
Video
25
Policebulletin
Familljesträit zu Zolwer, presuméierten Drogendealer an der Stad gepëtzt an 3 Beamte bei Festnam blesséiert
Fake Eminem-Concert
Stad Lëtzebuerg warnt viru Phishing
Weider News
CGDIS
Motocyclist tëscht Zolwer a Suessem gefall - ee Blesséierten
Uni.lu um Belval
Police krut Persoun gemellt, déi op enger Fassad klotere géing
Seuil vun Ënnerschrëften erreecht
Petitioun fuerdert Lëtzebuergesch als Integratiounssprooch stäerken a se obligatoresch ze maachen
Verschidde Flich annuléiert
E Streik bei der Lufthansa an e Streik bei de Fluglotsen an Italien hu Repercussiounen op Lëtzebuerg
Unicef-Rapport 2025
"De Besoin klëmmt méi séier wéi d’Finanzéierung"
Audio
Fotoen
ONGen an Associatioune kritiséieren
"En nationale Plang géint Aarmut, deen déi Alleräermst ausschléisst"
