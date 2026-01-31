RTL TodayRTL Today
D'Wirtschaftsprognose fir de Grand-Duché wier gutt, dat ënnert anerem wéinst enger robuster nationaler Consommatioun.
D’Rating Agence S&P Global huet den Triple A fir Lëtzebuerg confirméiert: Wéi de Finanzministère an engem Communiqué schreift, géif dëse Rating d’Stabilitéit vun de Lëtzebuerger Finanzen erëm spigelen, an dat trotz méi héijen Depensen an de Beräicher vun der Verdeedegung oder och dem Sozialstaat. D’Wirtschaftsprognose fir de Grand-Duché wier och gutt, dat ënnert anerem wéinst enger robuster nationaler Consommatioun.

S&P Global Ratings ënnersträicht dann nach, datt Lëtzebuerg weiderhin fir Investisseuren attraktiv bleift: Déi stabil politesch Lag an de kompetitive Finanz-Secteur géifen dozou bäidroen.

