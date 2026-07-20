RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Alkohol an AggressiounenZu Diddeleng an Déifferdeng hat d'Police et mat alkoholiséierte Persounen ze dinn, déi deels och handgräiflech gi sinn.

Andy Brücker
D'Konsequenz war, dass se an den Arrest koumen, respektiv an d'Ausniichterungszell.
Update: 20.07.2026 13:55
© Laurent Weber

E Sonndeg de Mëtteg krut d'Police e Mann gemellt, deen an engem Café zu Diddeleng opfälleg gi war. E soll Gäscht an d'Personal beleidegt an ugejaut hunn. Eng Policepatrull huet sech ëm de Mann gekëmmert. Den Alkoholtest war positiv an en huet musse an d'Ausniichterungszell.

Nëmme kuerz drop gouf eng Persoun gemellt, déi sech op der Benelux-Plaz zu Esch donieft beholl huet. Géintiwwer der Police war dës Persoun dann och alles anescht wéi kooperativ a si gouf aus Sécherheetsgrënn immobiliséiert. No engem medezineschen Check koum se an den Arrest.

Zu Déifferdeng hunn d'Beamten e Sonndeg um 2 Auer mussen an den Asaz, well eng Partie alkoholiséiert Leit uneneegerode waren. De Beamten ass op der Plaz eng Persoun besonnesch opgefall, déi ënner staarkem Alkoholafloss stoung. Et huet ee probéiert, de Mann ze berouegen, ma dat ass de Beamten net gelongen. De Mann ass souguer handgräiflech géintiwwer de Beamte ginn, wouropshin dësen immobiliséiert gouf. En huet sech net berouegt an d'Beamte weider beleidegt. De Recht vun der Nuecht huet en am Arrest verbruecht.

Am meeschte gelies
Futtball-WM
Spuenien klappt Argentinien an ass neie Weltmeeschter
Fotoen
29
Tour de France: 15. Etapp
Victoire fir de Remco Evenepoel, Out fir de Jonas Vingegaard no uerger Chute
Video
Fotoen
13
Formel 1
Kimi Antonelli wënnt zu Spa-Francorchamps
Fotoen
7
Nei EU-Reegelen an der Textilbranche
Kleeder a Schong, déi net verkaaft goufen, dierfen net méi zerstéiert ginn
41. Editioun Éiner Wënzerdag
De Wäin ass gutt, mä et ass es manner gewiescht wéi soss
Video
Fotoen
7
Weider News
Familljekommissioun an der Chamber
Aidë fir Famillje mat Kanner gi gehéicht
Zeienopruff
Zwee Verdächteger no Abroch zu Haassel op der Flucht
Summerseminär vum Ombudsman fir Kanner
Wéi gutt gi Kannerrechter a Realitéit ëmgesat oder respektéiert?
Audio
0
Hausse beim Chômage
Enn Juni 2026 waren 19.619 Leit bei der ADEM ageschriwwen
Zu Miersch
Méitrakter ass an d'Uelzecht gefall, eng Persoun gouf verwonnt
Fotoen
Joresrapport vun der CNS
Zejoert gouf mat engem Defizit vun 102 Milliounen Euro ofgeschloss
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.