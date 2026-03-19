RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Finnland bleift vir9. Plaz am "World Happiness Report": Lëtzebuerg zielt weider zu de glécklechste Länner weltwäit

Ian Pocervina
Mat enger néngter Plaz am "World Happiness Report" zielt Lëtzebuerg och 2026 nees zu de glécklechste Länner weltwäit – de Rapport warnt allerdéngs virum negativen Afloss vun de Soziale Medien op d'Wuelbefanne vun de Jonken.
Update: 19.03.2026 13:32
World Happiness Report: Finnland bleift vir, Lëtzebuerg op 9. Plaz
De Welt-Glécksrapport gëtt all Joer ronderëm de Weltglécksdag publizéiert. Dee fält dëst Joer op den 20. Mäerz.

Lëtzebuerg gehéiert weiderhin zu de glécklechste Länner op der Welt, dat op d’mannst dem “World Happiness Report 2026” no, bei deem de Grand-Duché op déi néngte Plaz kënnt. Nordesch Länner sinn an der Ranglëscht och dëst Joer nees zu engem groussen Deel mat vir bäi: Finnland steet op der éischter Plaz, duerno kommen Island, Dänemark a Costa Rica.

Schweden an Norwegen stinn u fënnefter, respektiv sechster Plaz. Holland, Israel, Lëtzebuerg an d’Schwäiz komplettéieren d’Topp Zéng. Op der 147. a leschter Plaz steet Afghanistan.

De Rapport baséiert sech op de Leit hier eegen Aschätzung, wat Zefriddenheet mat der Liewensqualitéit ugeet. D’Ranglëscht baséiert op Moyennen aus de Joren 2023 bis 2025 a bleift trotz globalen Erausfuerderunge gréisstendeels stabil.

Wisou leien nordesch Länner vir?

Firwat sinn ëmmer d’Finne vir? E kanadesche Wëssenschaftler, deen um Rapport matgeschafft huet, mengt ënnert anerem, datt Saachen zesummen ënnerhuelen d’Leit glécklech mécht. Sauna an Äisbuede wäre gutt Beispiller. Dat wär kierperlech ustrengend a géif villäicht extra gutt zesummeschweessen.

Sozial Medien am Fokus

Nieft der klassescher Ranglëscht konzentréiert sech de Rapport vun 2026 staark op den Zesummenhang tëscht Soziale Medien an dem Wuelbefannen, dat virun allem bei jonke Leit. D’Analys weist, datt d’Liewenszefriddenheet am héchsten ass bei deenen, déi wéineg op de Soziale Medien ënnerwee sinn an erof geet, wat dës méi genotzt ginn.

D’Auswierkunge si besonnesch a Westeuropa an an engleschsproochege Länner ze observéieren, wou d’Zefriddenheet vu Jonken am Verglach zu fréiere Joerzéngten zeréckgaangen ass. Donnéeë weisen, datt Jugendlecher, déi méi wéi siwe Stonnen den Dag op Soziale Medie verbréngen, e kloer méi niddregt Wuelbefannen hu wéi déi, déi manner wéi eng Stonn online sinn.

Dësen Effekt ass virun allem bei Meedercher markant, sou de Rapport.

D’Fuerscher kommen zum Schluss, datt intensiivt Notze vu Soziale Medie reell Risike mat sech bréngt an ënner anerem zu Depressioun, Stress an negative soziale Vergläicher féiere kann. Gläichzäiteg gëtt betount, datt dëst net deen eenzege Faktor fir de Réckgang vum Wuelbefannen ass.

Eng wichteg Roll spillt och den Opbau vun de Plattformen: Kommunikatiounsorientéiert Servicer ginn éischter mat positiven Effekter verbonnen, wärend Algorithmus-gesteiert Inhalter méi dacks mat enger niddreger Liewenszefriddenheet zesummenhänken.

Am Grousse Ganze weist de Rapport, datt Länner wéi Lëtzebuerg zwar weiderhi ganz gutt ofschneiden, mee gläichzäiteg och mat reelle Risike konfrontéiert sinn.

De Welt-Glécksrapport gëtt all Joer ronderëm de Weltglécksdag publizéiert. Dee fält dëst Joer op den 20. Mäerz.

Am meeschte gelies
Schuman-Spideeler schafe Fakten
Dr. Philippe Wilmes krut definitiv vum HRS-Spidolsgrupp gekënnegt
Ongewéinlechen Asaz
Duschen a Schwämm zu Uewerkuer wéinst Policeasaz blockéiert
Zeienopruff
Mann huet mat geklauter Kreditkaart Suen opgehuewen
Op der N15
Tëscht Nidderfeelen an der Fuussekaul gëtt e Streckeradar installéiert
Video
Fotoen
26
Vermësstemeldung
Dat 15 Joer aalt Léa Sand gëtt vermësst
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
“Women in War”
Pulitzer-Präis-Krichsjournalistin stellt zu Esch aus
Video
Audio
Fotoen
Sozial-beruffleche Projet
Maison Sourirre: En neien Ufank fir benodeelegt Leit
Video
Fotoen
0
E Papp kämpft ëm seng Kanner (Deel 2)
Sich no Kanner a Mexiko geet weider: E grenziwwerschreidende Rechtssträit eskaléiert
Ziler setzen, aktiv ginn a sech engagéieren
Dräi Jonker erzielen, wéi eng Roll de Mérite Jeunesse an hirer Entwécklung spillt
Video
Fotoen
0
48 Stonnen Entwécklungszäit fir e Videospill
"Don’t Jinx it" wënnt dëst Joer d'Game Jam an der Abtei Neimënster
Fotoen
0
Wëll Déiere vun der Front
Am ukrainesche "White Rock Bear Sanctuary" erwächen d'Bieren aus dem Wanterschlof
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.