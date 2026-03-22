RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Relais pour la vieOch bei der 21. Editioun gëtt sech zesumme géint de Kriibs beweegt

Christophe Hochard
Schonn zanter 2006 gëtt fir de gudden Zweck gelaf, getrëppelt oder sech beweegt.
Update: 22.03.2026 07:39

Relais pour la Vie @ Coque (21.3.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Dëse Weekend ass et déi 21.Editioun vum Relais pour la Vie an der Arena vun der Coque. Zejoert hate 15.000 Leit drun deelgeholl an et koumen iwwer eng Millioun Euro zesummen. De Relais gëtt all Joers vun der Fondation Cancer organiséiert an et geet drëms, datt d’Participantë lafen, trëppelen oder sech einfach beweege fir de gudden Zweck.

546 Ekippen huelen dëst Joer deel an engagéiere sech. Vill Firmen aus den ënnerschiddlechste Beräicher sinn an der Arena vun der Coque vertrueden. Wei all Joers goung et lass mat ganz emouvanten Temoignage vu betraffene Mënschen. Ënner anerem Hoffnung a Solidaritéit soll de Relais pour la Vie ausdrécken.

Relais pour la vie (22.3.269

Och de Grand-Duc Guillaume an d’Grande-Duchesse Stéphanie ware fir d’Ouvertureszeremonie an der Hal. Héngerhaut huet ee gespuert, ewéi d’Leit, déi de Kampf géint de Kriibs gewonnen hunn, zesumme mat hire Familljen a Frënn mat enger Rous am Grapp iwwert d’Lafpist getrëppelt sinn. Deen Ament gouf vill an d’Hänn geklappt.

Emotional gëtt et nach eemol e Sonndeg am Nomëtteg. Géint 17 Auer ass d’Zeremonie vun de Bougien. Dann gëtt sech un déi Leit erënnert, déi duerch hir Krankheet gestuerwe sinn.

De Relais pour la Vie gouf 2006 eng éischte Kéier zu Lëtzebuerg organiséiert. D’Iddi kënnt aus den USA

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.