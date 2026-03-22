Mir beschäftegen eis dëes Woch nach eng Kéier mat den Oscaren, engem Filmpräis, deen et an Amerika gëtt. Mir erklären, wat de St. Patrick´s Day ass a wat deen Dag mat der Faarf gréng ze dinn huet. An da reese mer kuerz bis an de Chile. Virun der chileenescher Küst sinn am Fréijoer ganz vill Finnwalen ënnerwee. Si fannen do vill friessen, mee et ginn och vill Gefore fir déi spektakulär Déieren. Apropos Déieren, mir kréien och een Abléck an den Training vun der Hondsstaffel vun der Lëtzebuerger Police.
An zum Schluss léiere mir an eisem Reportage nach de Youssef kennen, hien hellt eis mat Karting fueren an erzielt eis, wéi et dozou komm ass, dass hie Karting fiert a wat him doru gefält.
Dat alles also an enger neier Episod vun de KannaNiuuss.