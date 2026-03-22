RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

An de Kannaniuuss dës WochD'Oscaren, Walen am Chile a mir léieren den Youssef a säin Hobby kennen

Lea Schwartz
Noriichte fir Kanner ginn et schonn zanter September 2020 all Sonnden den Owend wärend der Schoulzäit op der Tëlee, um Enn vun der Kannativi-Emissioun.
Update: 22.03.2026 10:09
Kannaniuuss vum 22. Mäerz 2026
D’Oscaren, Walen am Chile a mir léieren den Youssef a säin Hobby kennen

Mir beschäftegen eis dëes Woch nach eng Kéier mat den Oscaren, engem Filmpräis, deen et an Amerika gëtt. Mir erklären, wat de St. Patrick´s Day ass a wat deen Dag mat der Faarf gréng ze dinn huet. An da reese mer kuerz bis an de Chile. Virun der chileenescher Küst sinn am Fréijoer ganz vill Finnwalen ënnerwee. Si fannen do vill friessen, mee et ginn och vill Gefore fir déi spektakulär Déieren. Apropos Déieren, mir kréien och een Abléck an den Training vun der Hondsstaffel vun der Lëtzebuerger Police.

An zum Schluss léiere mir an eisem Reportage nach de Youssef kennen, hien hellt eis mat Karting fueren an erzielt eis, wéi et dozou komm ass, dass hie Karting fiert a wat him doru gefält.

Dat alles also an enger neier Episod vun de KannaNiuuss. All Sonndegmoie kuerz virun 9 an 19h op der Tëlee an ab dann och zu all Moment am RTL Play.

Am meeschte gelies
Aarbechten op der A3
"Kranen, déi 300 Tonnen hiewe kënnen, beweege riseg Schëlder iwwer d'Autobunn"
Video
Fotoen
2
Um CSV-Kongress zu Ettelbréck
Luc Frieden mat 88 Prozent als Parteipresident erëmgewielt
Video
Audio
Fotoen
30
Op eise Stroossen
Policepatrull konnt Frontalkollisioun mat alkoholiséierter Geeschterfuererin a leschter Sekonn evitéieren
Affär Fabio Domingos
Manuel Cardoni: "Hei gëtt ganz kloer mat den Dreem vu jonke Spiller gespillt"
17
Happy Birthday
D'Prinzessin Claire kritt hir 41 Joer
Fotoen
1
Weider News
Relais pour la vie
Och bei der 21. Editioun gëtt sech zesumme géint de Kriibs beweegt
Fotoen
0
Ronne Gebuertsdag um Haff
D'Grande-Duchesse Maria Teresa feiert hire 70. Gebuertsdag
3
Foto aus dem Joer 1984, fir de Film "Missing in Action"
Am Alter vu 86 Joer
Den amerikaneschen Action-Held Chuck Norris ass gestuerwen
5. Editioun
Bauerenhaff an der Stad: Landwirtschaft erliewen um Glacis
Video
D'Saison vun der Kiischtebléi 2026 huet offiziell den 19. Mäerz ugefaangen, nodeems 61 oppe Käpp um Yoshino-Bam gezielt goufen.
Japanesche Wiederdéngscht confirméiert
Kiischtebléi zu Tokio huet en Donneschdeg offiziell ugefaangen
Video
0
Finnland bleift vir
9. Plaz am "World Happiness Report": Lëtzebuerg zielt weider zu de glécklechste Länner weltwäit
Video
6
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.