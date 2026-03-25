Ouni Schwéierkraaft baue Muskelen a Schanke séier of. Fir dat ze verhënneren, gëtt haut schonn intensiv trainéiert op Raumstatiounen – mat groussen a schwéiere Geräter. Eng brittesch Start-up wëllt dat elo änneren.
Déi nei Trainings-Maschinn ass vill méi kompakt wéi déi aktuell Systemer. Dat Besonnescht: Astronaute kënnen domat net nëmmen trainéieren – mee souguer sprangen. Eng Beweegung, déi bis elo am Weltall praktesch net méiglech war.
Sprongbeweegunge spillen op der Äerd eng grouss Roll fir eis Gesondheet. Si stäerken d’Schanken, aktivéieren d’Muskelen a suergen dofir, datt de Kierper belaascht gëtt. Genee dat feelt am Weltall. An do läit de Problem: Ouni déi Belaaschtung verléiert de Kierper séier u Substanz.
Mat där neier Maschinn kéint dat geziilt nogemaach ginn – eng Zort “kënschtlech Schwéierkraaft” fir de Kierper.
Besonnesch bei geplangte Missiounen op de Mars kéint esou eng Technologie entscheedend ginn. Méintelaang Reesen am All stellt ganz nei Ufuerderungen un d’Gesondheet vun den Astronauten. Eng kompakt an effizient Trainingsléisung kéint dofir suergen, datt si och no enger laanger Missioun nach gutt a Form sinn.