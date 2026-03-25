Sprangen am WeltallEng nei Maschinn soll Astronaute fit halen

Philippe Dondelinger
Stellt Iech vir, Dir sidd Méint, vläicht souguer Joren am Weltall. Eng faszinéierend Erfarung, mee fir de mënschleche Kierper eng enorm Erausfuerderung.
Update: 25.03.2026 17:38

Ouni Schwéierkraaft baue Muskelen a Schanke séier of. Fir dat ze verhënneren, gëtt haut schonn intensiv trainéiert op Raumstatiounen – mat groussen a schwéiere Geräter. Eng brittesch Start-up wëllt dat elo änneren.

Eng Fitness-Revolutioun am All

Déi nei Trainings-Maschinn ass vill méi kompakt wéi déi aktuell Systemer. Dat Besonnescht: Astronaute kënnen domat net nëmmen trainéieren – mee souguer sprangen. Eng Beweegung, déi bis elo am Weltall praktesch net méiglech war.

Firwat Sprangen esou wichteg ass

Sprongbeweegunge spillen op der Äerd eng grouss Roll fir eis Gesondheet. Si stäerken d’Schanken, aktivéieren d’Muskelen a suergen dofir, datt de Kierper belaascht gëtt. Genee dat feelt am Weltall. An do läit de Problem: Ouni déi Belaaschtung verléiert de Kierper séier u Substanz.

Mat där neier Maschinn kéint dat geziilt nogemaach ginn – eng Zort “kënschtlech Schwéierkraaft” fir de Kierper.

Entscheedend fir laang Missiounen

Besonnesch bei geplangte Missiounen op de Mars kéint esou eng Technologie entscheedend ginn. Méintelaang Reesen am All stellt ganz nei Ufuerderungen un d’Gesondheet vun den Astronauten. Eng kompakt an effizient Trainingsléisung kéint dofir suergen, datt si och no enger laanger Missioun nach gutt a Form sinn.

Am meeschte gelies
Policebüro Capellen
Dat 16 Joer aalt Meedchen ass nees doheem
No néng Joer
Mohamed Salah verléisst um Enn vun der Saison den FC Liverpool
4
Konflikt am Noen Osten
Trump proposéiert Friddensplang, Iran wëll Hormus-Passage deels opmaachen
Bloe Mäerz
Sensibilisatioun fir d'Preventioun an den Depistage vum Daarmkriibs
Video
Fotoen
CGDIS
E Feier zu Bierden an en Accident an der Stad
Weider News
Griicheland
Eng schif Kierch gëtt zur Touristenattraktioun
Video
0
Neie Concert-Hotspot zu Lëtzebuerg?
Star-DJ Steve Aoki am ausverkaafte GRIDX
Video
Fotoen
6
Benevole bei klenge Kanner
"Ech gi meng Zäit, mä ech fannen, dass ech vill méi vun hinnen erëmkréien"
Video
5
An de Kannaniuuss dës Woch
D'Oscaren, Walen am Chile a mir léieren den Youssef a säin Hobby kennen
Video
Relais pour la vie
Och bei der 21. Editioun gëtt sech zesumme géint de Kriibs beweegt
Fotoen
0
Ronne Gebuertsdag um Haff
D'Grande-Duchesse Maria Teresa feiert hire 70. Gebuertsdag
5
