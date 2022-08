Wéi d'Duerf Belgium am Wisconsin an den 1840er Jore gegrënnt gouf, waren et virun allem Immigranten aus Lëtzebuerg, déi sech do néiergelooss hunn.

Déi ronn 2.400 Awunner feieren hir Lëtzebuergesch Wuerzelen och haut nach all Joers an engem Volleksfest. Déi éischt Editioun vum Luxembourg Fest gouf am amerikanesche Belgium am Joer 1987 ofgehalen - an deem Joer koum souguer den deemolegen Ierfgroussherzog Henri op Besuch. Eng Büst vum Grand-Duc, geschaf vun der Lëtzebuerger Kënschtlerin Vicky Hinger, steet haut am Duerf op der Grand Duke Henri Plaza.

Nodeems Reesen an d'USA wéinst der Pandemie wärend deene leschten zwee Joer just ganz begrenzt méiglech waren, war dëst Joer um Luxembourg Fest och nees eng Delegatioun aus Lëtzebuerg mat um Start. Mat derbäi waren ënnert anerem d'Finanzministesch Yuriko Backes, de Pirate-Chef Sven Clement an de Kardinol Jean-Claude Hollerich.

Zu Belgium gouf et leschte Weekend vill ze gesinn - no enger Mass vum Kardinol Hollerich ass eng Parad duerch d'Duerf gezunn. Nieft engem "Treipen Mobile", ville Lëtzebuerger Fändelen an enger "Gëllener Fra" an engem "Roude Léiw" a Verkleedung haten och d'Finanzministesch Backes an de Piraten-Deputéierte Clement un der Parad deelgeholl. Wärend d'DP-Ministesch am roude Mustang matgefuer ass, huet de Kardinol Hollerich et sech an där Zäit op engem Campingstull laanscht d'Strooss gemittlech gemaach.

D'Highlights vum Luxembourg Fest fannt Dir hei am Youtube-Video vun der Luxembourg American Cultural Society.