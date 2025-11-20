"Ech gesi kee Grond, zeréck an d'USA ze goen"
Hien ass Amerikaner, mä säin Häerz schléit fir de Grand-Duché. Op de Soziale Medien ass hie bekannt als "An American in Luxembourg".
Bekannt duerch d'Online-Videoen op senger Plattform, huet de Mike McQuaide, d'Land op seng ganz eege Manéier entdeckt – mam Vëlo, a mat enger grousser Portioun Virwëtz.
2013 koum hie mat senger Famill an de Grand-Duché. Aus engem einfache Blog fir seng Frënn an den USA ass dunn eng richteg Erfollegsgeschicht ginn. Zwee Bicher, Dausende Follower an elo, 2025, den Héichpunkt: de Mike war een Deel vum Trounwiessel. Wat do seng Roll war a wéi säi Wee aus den USA bis a seng nei Heemecht ausgesinn huet, verréit hien eis am Video-Reportage.
