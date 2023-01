Net schlecht gestaunt hunn d'Beamte vun der däitscher Police, wéi se um Sonndegmoien an der Géigend vu Cuxhaven 12 Leit an engem Auto entdeckt hunn.

Op der A27 an der Géigend vu Cuxhaven an Niedersachsen hu Beamte vun der däitscher Police e Sonndegmoien eng Verkéierskontroll duerchgefouert. Wéi se an een Auto gekuckt hunn, dierfte se am éischte Moment geduecht hunn, datt se et mat Zirkusartisten ze dinn hunn. An een Auto, dee fir sechs Persounen zougelooss ass, hate sech nämlech 12 Leit eragequëtscht. E puer vun de Fraen a Männer hätten an der Mall geleeën. "Verschiddener souzen a louchen op den hënneschte Sëtzer, et war wéi Tetris", huet ee Policespriecher erkläert. D'Leit am Auto koume vun enger Nuetsschicht zu Bremen a waren um Wee op Bremerhaven. Géint de 57 Joer ale Chauffer gëtt ermëttelt.