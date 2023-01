De fréiere Profi vum FC Barcelona, dee mëttlerweil a Mexiko spillt, soll am Dezember eng Fra an engem Club an der spuenescher Stad belästegt hunn.

De brasilianesche Verdeedeger Dani Alves ass e Freideg zu Spuenien festgeholl ginn, well hien am Dezember eng Fra an enger Disko sexuell belästegt soll hunn. Ee Spriecher vun der katalanescher Police sot, den 39 Joer ale Futtballer géing elo vun engem Riichter befrot. Den 2. Januar hat eng Fra Plainte géint den Alves gemaach. Hie soll an der Nuecht vum 30. op den 31. Dezember zu Barcelona an engem bekannte Club mat sengen Hänn laanscht d'Box vun enger Fra geriwwen hunn. Den Alves gëtt zou, datt hien an där Nuecht am Club war a gedanzt huet, mee bestreit d'Virwërf. Hien hätt d'Fra nach ni gesinn. Mëttlerweil spillt den Alves zwar fir de mexikanesche Veräin Pumas UNAM, ma hie war a senger Vakanz zu Barcelona, wou hien tëscht 2008 an 2016 an nach eng Kéier vun 2021 bis 2022 fir den FC Barcelona gespillt huet. Hie stoung wärend der Futtballweltmeeschterschaft am Katar fir Brasilien um Terrain a gouf domat deen eelste Spiller, dee jee bei enger WM fir d'Seleção zum Asaz komm ass.