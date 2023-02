E Freideg den Owend soll d'Zeechnung vum Titelblat vun engem Tintin-Comic zu Paräis versteet ginn.

Et handelt sech dobäi ëm d'Titelblat vum Comic "Tintin en Anérique", deen 1932 fir d'éischte Kéier publizéiert gouf. Dëse gouf an der Vergaangenheet kritiséiert, well déi indigeen amerikanesch Bevëlkerung stereotyp duergestallt gëtt.

Dat ass och um Titelblat de Fall. Op dësem gesäit een den Tintin, deen un e Marter-Poul gestréckt ass. Virun him steet den Häuptling vun engem Volleksstamm an huet eng Aaxt am Grapp.

Trotz dësen Duerstellungen, déi negativ Klischeeë bedéngen, gëtt domat gerechent, dass d'Zeechnung fir eng Zomm vun 2,2 bis 3,2 Milliounen Euro versteet gëtt.