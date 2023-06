An engem Tréierer Imbiss gouf et een ongewéinlechen Déifstall. Bei "Flieten Franz" si Fässer mat ronn 600 Liter gebrauchtem Frittefett geklaut ginn.

Dat mellt den "Trierischer Volksfreund" e Mëttwoch de Moien. Wien mengt, datt benotzte Frittefett näischt wäert ass, deen iert sech. Wärend d'Präisser fréier nach bei ronn 10 Cent de Liter louchen, sinn elo schonn tëscht 80 an 90 Cent de Liter dran. Déi ronn 600 Liter haten ëmgerechent also ee Wäert vu ronn 540 Euro. Alt Frittefett kann ënnert anerem fir d'Produktioun vu Biodiesel a Maschinnefett, oder an der Kosmetik benotzt ginn.

Wéi et an der Tréierer Zeitung weider heescht, hätt de Besëtzer vum Imbiss den Déifstall souguer op senger Iwwerwaachungskamera gesinn. Hien hat sech deen Ament awer näischt dobäi geduecht an huet an der éischt gemengt, et wiere Leit vun der Firma, déi d'Frittefett sos och ofhuele kommen.

Wou de Besëtzer d'Firma kontaktéiert huet, ware 'Mataarbechter do net besonnesch iwwerrascht. "Dat waren dach bestëmmt zwee Leit, déi Warnveste mat der Opschrëft "Fett" unhaten an dann d'Fässer an engem sëlweregen Transporter mat franséische Placken oftransportéiert hunn?" Mat hirer Beschreiwung vun der "Frittefett-Mafia" louch de Mataarbechter vun der Firma richteg. Antëscht huet de Besëtzer vum Tréierer Imbiss géint déi onbekannt Déif eng Plainte gemaach.