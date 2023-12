"Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke" heescht et zanter e Mëttwoch.

De fréieren Text an dem bis ewell just dozou gerode gouf den "Arzt oder Apotheker" ze froen, war bal 30 Joer laang genotzt ginn. Wéi et vum däitsche Gesondheetsministère heescht, soll dëse wéinst "der Benotzung vum generesche Maskulin" zanter Jore "Géigestand vun Diskussioune" gewiescht sinn, wouropshin am Summer dës Ännerung gestëmmt gouf.

Den Ëmstellungsopwand soll fir d'Pharmaentreprisë minimal sinn. Well den neien Text e bëssi méi laang ass, wéi den ale vu 4 Sekonnen, kéinten eventuell méi Käschte fir d'Publicitéit ufalen.