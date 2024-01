D'Fra vu 24 Joer hat Angscht virun der Operatioun an hat hiren Tumor ganz laang verdrängt. Deen hat um Enn e Gesamtgewiicht vu 24 Kilogramm erreecht.

Elo krut déi jonk Fra dee risegen Tumor un den Eeërstäck, e sougenannten Zystadenom, erfollegräich an der Universitéitsklinik fir Fraen zu Magdeburg erausoperéiert. Déi 24 Joer al Patientin konnt no enger Woch am Spidol nees Heem.

Den Tumor war am Ufank laang onentdeckt bliwwen. Réischt wéi si ugefaangen huet, net méi gutt Loft ze kréien, d'Iessen net méi richteg gerëtscht ass an aner gesondheetlech Problemer opgedaucht sinn, huet d'Fra en Dokter opgesicht. Si hat do och scho vill Gewiicht verluer.

Bei der Operatioun hunn d'Doktere festgestallt, dass et am Bauch schonn zu Verwachsunge mam Daarm komm war. Den Tumor konnt awer komplett ewechgeholl ginn. Hir Chance, den Tumor war net béisaarteg an ass eleng dowéinst laang och onentdeckt bliwwen, wat duerch säi Gewiicht awer scho bal net ze gleewen ass.

Guttaarteg Tumore wuessen anescht, vill méi lues. D'Zellen änelen dacks normalen, gesonden Zellen. Si ginn heefeg och just bei enger Routine-Ënnersichung zoufälleg bemierkt. Dacks spiert ee se mat bloussen Hänn, dat heescht, si sinn als fest Knupp z'ertaaschten. Béisaarteg Tumoren dogéint wuesse rapid a bilde Metastasen, si streeën also.