RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

D'Aktualitéit "kanna"-liicht erkläertAn de Kannaniuuss dës Woch: Liichtmëssdag, Unisex Toiletten, d'Schülerzeitung Fräsch News

Julie Thilges
Noriichte fir Kanner ginn et schonn zanter September 2020 all Sonnden den Owend wärend der Schoulzäit op der Tëlee, um Enn vun der Kannativi-Emissioun.
Update: 08.02.2026 08:59
Kannaniuuss vum 8. Februar: D'Aktualitéit "kanna"-liicht erkläert

Dës Woch kucke mer op zréck op e Méinden de Liichtmëssdag: Do hate mir e Grupp vu Kanner zu Sandweiler begleet, wéi si mat hire Lampione vun Haus zu Haus gaange sinn. Ganz vill diskutéiert goufen awer och d’Unisex-Toiletten. Mir erkläre kuerz, firwat et do esou vill Diskussioune gouf, a wat eigentlech geplangt ass. An de Wanter bleift present: D’Niagara-Fäll waren nämlech ageschneit an an Däitschland war e Floss vun Äis bedeckt. An dann hunn e Freiden d’Olympesch Wanterspiller ugefaangen.

An am Reportage duerno geet et ëm eng Schülerzeitung zu Sandweiler: D’Schüler wollte fir hir Zeitung e Journalist interviewen, a well si en Interview mat engem aus eiser Ekipp gemaach hunn, ass d’Iddi opkomm, e Reportage iwwert si ze maachen. D’Schülerzeitung Fräsch News ass ganz nei, an do gi mir der Fro no, wéi eng Schülerzeitung iwwerhaapt entsteet. Nieft Interviewen hu si Comicken a Basteltipps, et sinn awer och méi eescht Theemen dobäi, ewéi ënnert anerem en Artikel iwwert Mobbing.

D’Kannaniuuss kënnt Dir um RTL Play oder sonndes um 9 an um 18 Auer am KannaTivi op der Tëlee kucken.

Wat sinn d’Kannaniuuss?

Op kannerfrëndlech Aart a Weis erkläre mir, wat zu Lëtzebuerg an an der Welt geschitt. D’Kannaniuuss sinn ëmmer opgedeelt an en Newsblock an e Reportage, bei deem mir engem Thema op de Fong ginn. Dobäi komme Kanner och selwer ëmmer erëm zu Wuert an de Kannaniuuss ginn et reegelméisseg och Reportagë vun eise jonke Kanner-Reporter. Déi aktuell Emissioun vun de Kannaniuuss fannt dir ëmmer sonndes moies um 9 Auer um RTL Play.

Am meeschte gelies
Tréier
D'Police huet op en arméierte Mann an der Foussgängerzon geschoss
Fotoen
RIP
Den Acteur Patrick Hastert ass dout
2
Agitéiert Nuecht
Streidereien am Club an op der Strooss
Alkoholkontrolle vun der Police
170 Automobilisten hu musse blosen, 9 Tester ware positiv
Pressiounen op der Uni
PHD-Studente fille sech obligéiert, Bréif ze ënnerschreiwen
6
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
De Rapper mam Olympesche Feier
"Éieren-Trainer" vum Team USA
De Snoop Dogg ass erëm bei Olympia dobäi
0
Den Drecksauto ass an engem Haus an der Hohlstraße zu Namborn un d'Stoe komm.
Ronn eng Hallef Millioun Schued
Dreckswon ouni Chauffer rennt an en Haus am Saarland
Souguer d'Gäert goufen als Toilette benotzt
Beléifte Kiischtebléiefest beim Fuji wéinst ze vill Touristen annuléiert
Die bei dem spektakulären Einbruch im Louvre von den flüchtenden Dieben zurückgelassene Krone kann vollständig wiederhergestellt werden. Die Krone der einstigen Kaiserin Eugénie werde ihren einstigen Glanz wieder zurückerhalten, erklärte das Museum.
Louvre-Abriecher hate se verluer
Wäertvoll Kroun vun 1855 ka komplett restauréiert ginn
Rouse sinn ëmmer eng beléiften Optioun op Vältesdag.
Ëmsaz fält wuel méi kleng aus
Konsumenten an Däitschland wëllen dëst Joer manner Sue fir Vältesdag ausginn
2
De Labo fir Jonker
De Scienteens Lab an d'Freed un der Wëssenschaft
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.