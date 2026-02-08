Dës Woch kucke mer op zréck op e Méinden de Liichtmëssdag: Do hate mir e Grupp vu Kanner zu Sandweiler begleet, wéi si mat hire Lampione vun Haus zu Haus gaange sinn. Ganz vill diskutéiert goufen awer och d’Unisex-Toiletten. Mir erkläre kuerz, firwat et do esou vill Diskussioune gouf, a wat eigentlech geplangt ass. An de Wanter bleift present: D’Niagara-Fäll waren nämlech ageschneit an an Däitschland war e Floss vun Äis bedeckt. An dann hunn e Freiden d’Olympesch Wanterspiller ugefaangen.
An am Reportage duerno geet et ëm eng Schülerzeitung zu Sandweiler: D’Schüler wollte fir hir Zeitung e Journalist interviewen, a well si en Interview mat engem aus eiser Ekipp gemaach hunn, ass d’Iddi opkomm, e Reportage iwwert si ze maachen. D’Schülerzeitung Fräsch News ass ganz nei, an do gi mir der Fro no, wéi eng Schülerzeitung iwwerhaapt entsteet. Nieft Interviewen hu si Comicken a Basteltipps, et sinn awer och méi eescht Theemen dobäi, ewéi ënnert anerem en Artikel iwwert Mobbing.
D’Kannaniuuss kënnt Dir um RTL Play oder sonndes um 9 an um 18 Auer am KannaTivi op der Tëlee kucken.
Wat sinn d’Kannaniuuss?
Op kannerfrëndlech Aart a Weis erkläre mir, wat zu Lëtzebuerg an an der Welt geschitt. D’Kannaniuuss sinn ëmmer opgedeelt an en Newsblock an e Reportage, bei deem mir engem Thema op de Fong ginn. Dobäi komme Kanner och selwer ëmmer erëm zu Wuert an de Kannaniuuss ginn et reegelméisseg och Reportagë vun eise jonke Kanner-Reporter. Déi aktuell Emissioun vun de Kannaniuuss fannt dir ëmmer sonndes moies um 9 Auer um RTL Play.