Am Tennis spillt dëse Weekend Lëtzebuerger Davis Cup Ekipp géint Ukrain ëm den Opstig an d’Weltgrupp 1.
Samschdeg, 07. Februar vun 13.00 Auer un
Commentaire: Tom Hoffmann a Nicolas Planchard
1. Eenzel: Chris Rodesch (ATP-Ranking 138) - Oleksii Krutykh (ATP-Ranking 569)
2. Eenzel: Alex Knaff (ATP-Ranking 687) - Vladyslav Orlov (ATP-Ranking 499)
Sonndeg, 08. Februar vun 11.00 Auer un
Commentaire: Tom Hoffmann a Sacha Thoma
Dubbel: Chris Rodesch/Alex Knaff - Viacheslav Bielinskyi/Oleksandr Ovcharenko
3. Eenzel: Chris Rodesch - Vladyslav Orlov
4. Eenzel: Alex Knaff - Oleksii Krutykh