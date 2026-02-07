RTL TodayRTL Today
Davis Cup live dëse Samschdeg vun 12.50 Auer op RTL ZWEE, RTL.lu an um RTL PlayLëtzebuerg géint Ukrain

D'Lëtzebuerger Davis-Cup-Ekipp spillt dëse Weekend an der Coque géint d'Ukrain. Mir iwwerdroen d'Matcher op RTL Zwee, RTL.lu, RTL Play an op der App.
Update: 07.02.2026 06:00

Am Tennis spillt dëse Weekend Lëtzebuerger Davis Cup Ekipp géint Ukrain ëm den Opstig an d’Weltgrupp 1.

Programm

Samschdeg, 07. Februar vun 13.00 Auer un
Commentaire: Tom Hoffmann a Nicolas Planchard

1. ‎Eenzel: Chris Rodesch (ATP-Ranking 138) - Oleksii Krutykh (ATP-Ranking 569)
2. Eenzel: Alex Knaff (ATP-Ranking 687) - Vladyslav Orlov (ATP-Ranking 499)

Sonndeg, 08. Februar vun 11.00 Auer un
Commentaire: Tom Hoffmann a Sacha Thoma

Dubbel: Chris Rodesch/Alex Knaff - Viacheslav Bielinskyi/Oleksandr Ovcharenko
3. Eenzel: Chris Rodesch - Vladyslav Orlov
4. Eenzel: Alex Knaff - Oleksii Krutykh

Video
1
Doud vum 14 Joer ale Yosef
E Kand vun 12 Joer soll fir de Mord am däitschen Dormagen responsabel sinn
