"Éieren-Trainer" vum Team USADe Snoop Dogg ass erëm bei Olympia dobäi

Nodeems hien op de Summerspiller zu Paräis den eigentleche Star war, ass de Rapper och elo an Italien op de Wanterspiller erëm am Asaz. Hien dierf sech souguer "Éieren-Trainer" nennen.
Update: 06.02.2026 13:32
De Rapper mam Olympesche Feier
© AFP

Zréck am Zeeche vun den Olympesche Réng. De Rapper Snoop Dogg ass fir den US-amerikaneschen Tëleessender NBC op den Olympesche Wanterspiller zu Mailand a Cortina dobäi. Schonn zu Paräis op de Summerspiller 2024 hat sech de Sportfan op ville Kompetitioune gewisen a fir Ënnerhalung gesuergt.

De 54 Joer ale Kult-Museker huet vum Olympesche Comité vun den USA souguer den Titel vum “Éieren-Trainer” zougesprach kritt. De Coach Snoop seet awer, hie wier just do, fir déi amerikanesch Athleten unzefeieren, si ze motivéieren a vläicht e puer Rotschléi ze ginn. Am Virfeld vun de Spiller hat war him och d’Éier zoukomm, beim Olympesche Fakellaf dierfe matzemaachen.

