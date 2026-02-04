RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

De Labo fir JonkerDe Scienteens Lab an d'Freed un der Wëssenschaft

Olivier Catani
Physik, Biologie, Mathematik mol eng Kéier anescht. Keng dréchen Theorie, mee spannend Experimenter.
Update: 04.02.2026 09:03
De Scienteens Lab an d'Freed un der Wëssenschaft
Physik, Biologie, Mathematik mol eng Kéier anescht. Keng dréchen Theorie, mee spannend Experimenter.

De Scienteens Lab proposéiert aktuell 26 verschidde Workshoppen. Elo huet schonn deen zweeten dovun et an d’Take-Off-Show gepackt.

Eng lues Course

Normalerweis geet et bei enger Course ëm Speed, Dynamik an Adrenalin. Am Workshop vum Scienceteens Lab ass dat anescht. D’Schüler mussen eng Béchs esou manipuléieren, dass se méiglechst lues eng Pente erofrullt. Hei musse si also d’Gesetzer vun der Physik geschéckt austricksen. Si hunn dofir verschidde Materialien a sollen duerch Experimentéieren op déi richteg Léisung kommen.

Fräiwëlleg an der Vakanz

Am Scienteens Lab kënne Jonker tëscht 15 an 19 Joer e bëssen Unisloft schnoffelen. Fräiwëlleg, nieft der Schoul. An de Beräicher Mathematik, Biologie, Nohaltegkeet, Physik a Computer-Wëssenschaften. Gegrënnt gouf de Scienteens Lab virun 12 Joer. Aktuell ginn et 26 verschidde Workshops. De Louis Krieger koordinéiert d’Aktivitéite vum Labo fir Jonker a wëll, dass “d’Schüler och gesinn, wéi flott d’Wëssenschaft ka sinn. Net nëmmen dat am Cours léieren, sech un d’Formelen auswenneg erënneren, mee och déi experimentell Säit.”

Zesummenaarbecht mat Take Off

De Béchsen-Challenge ass schonn déi zweet Participatioun vum Scienteens Lab beim Take Off. D’lescht Saison hat hire Biologie-Challenge et an d’Show gepackt. Do hunn d’Kandidate missen eppes bauen, mat deem een d’Laktos aus der Mëllech kann huelen. D’Lucie Zeches vum Luxembourg National Research Fund a Coach bei Take Off ass frou iwwer d’Zesummenaarbecht: “D’Leit froen eis ëmmer, ob mir eis all déi Iddie fir d’Challengë selwer ausdenken. Deelweis schonn, awer mir hunn do ganz vill Hëllef vun aneren Institutiounen, well si hunn deelweis scho richteg cool Workshops, déi ee bëssen adaptéiere muss, fir dann doraus en Challenge ze maachen.”

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wéi d’Ekippe bei Take Off de Béchsen-Challenge geléist hunn, kann een op RTL Play an takeoffshow.lu kucken. En neien Episod vun der Science-Challenge-Show kënnt ëmmer freides ëm 19 Auer op der Tëlee, RTL Play an takeoffshow.lu.

Am meeschte gelies
Dr Philippe Wilmes war Invité am Journal
"Hei ass eppes amgaangen, wat doropper ofziilt, mäi Ruff ze zerstéieren"
Video
Staatslaboratoire
LNS-Direkter geet no manner wéi engem Joer
Video
4
"Iwwermënschleche" Courage an Australien
13 Joer ale Jong schwëmmt véier Stonnen duerch d'Mier, fir seng Famill ze retten
Video
8
No Homejacking zu Eeschwëller
Zwee Verdächteger zu Paräis an Untersuchungshaft, sollen u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn
Knuppert op Golkipp gehäit
Italieenesche Supporter verléiert puer Fangeren a wäert festgeholl ginn
Weider News
Traditioun um 2. Februar
Mam Lampion fir Liichtmëssdag duerch d'Stroossen
Video
Fotoen
2
Luxuriéis Akafsstrooss
Stater Philippsgaass - e Magnéit fir Luxusmarken
Video
40
Impressionant Biller
Vill Äis bei den Niagara-Fäll an och un der Elbe
Video
Lonkecher Traditiounsbetrib
Firmerettung duerch Crowdfunding
Video
3
Lëtzebuerger Studenten an Amerika
Angscht, deportéiert ze ginn, wann ee seng Meenung seet
Video
22
No 5 Joer Restauréierung
Déi al ARBED-Lokomotiv steet erëm zu Lalleng
Video
Fotoen
4
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.