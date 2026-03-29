Summerzäit: Ass d'Zäitëmstellung nach sënnvoll?

RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ass d'Zäitëmstellung nach sënnvoll?

Ryck Thill
An der Nuecht op e Sonndeg goufen d'Aueren eng Stonn no vir geréckelt. Dës Zäitëmstellung geet op Krisenzäiten zeréck, si gouf am Éischten an am Zweete Weltkrich agefouert an duerno nees ofgeschaaft.
Update: 29.03.2026 19:40
An de 70er Joren, wärend der Pëtrolskris, gouf se europawäit nees applizéiert. Zanterhier gëtt vill driwwer diskutéiert: ass d’Zäitëmstellung haut nach sënnvoll?

D’Iddi hannert der Zäitëmstellung ass einfach: Owes bleift et méi laang hell, mir mussen d’Luuchten net umaachen a kënnen esou Stroum spueren. Dësen Notzen ass awer haut ëmstridden: Etuden hu gewisen, datt mat der Summerzäit kaum Energie agespuert gëtt. Trotzdeem bleift et bei der Zäitëmstellung.

D’EU-Kommissioun ënnert dem Jean-Claude Juncker hat 2018 eng Ëmfro lancéiert. 4,6 Millioune Bierger hunn un dësem Sondage deelgeholl a sech mat eng klorer Majoritéit vu 84 Prozent géint eng Summerzäit ausgeschwat. 2019 huet d’EU-Parlament ofgestëmmt an decidéiert, datt 2021 d’Aueren eng leschte Kéier sollen ëmgestallt ginn.

De Problem ass awer, datt eenzel Länner aus ënnerschiddleche Grënn net wëlle matzéien. Bis haut gouf awer keng gemeinsam Léisung fonnt, d’Meenunge ginn auserneen. Am Norde gëtt éischter eng permanent Wanterzäit favoriséiert. Am Süden si laang, hell Summerowenter wirtschaftlech interessant, well zum Beispill d’Terrasse méi laang kënnen opbleiwen. Esou laang d’Memberstaate sech net eens sinn, wäert et wuel bei der Summer- a Wanterzäit bleiwen. Eng gemeinsam Léisung ass wichteg, fir Chaos mat verschiddenen Zäiten tëscht Nopeschlänner ze verhënneren.

Am meeschte gelies
Première zu Lëtzebuerg
D'Elisabeth Margue ass déi éischt Ministesch, déi am Amt schwanger ass
Video
Audio
39
Streck gouf gespaart
Frontalkollisioun tëscht Stafelter an Helsem - dräi Persoune verwonnt
Fotoen
Paräis
Police verhënnert Attentat op Bank of America
Grousse Géigewand fir den Trump
An den USA waren iwwer 8 Millioune Leit bei den "No Kings"-Demonstratiounen op der Strooss
14
Éischte Japan Day zu Lëtzebuerg
An der Luxexpo dréint sech dëse Weekend alles ëm Animes, Mangas, Cosplay a Co.
Video
Fotoen
0
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Spende vu Kiwanis
Hëllefsgidder a 3.264 Kierf mat Séissegkeete fir d’Kanner an der Ukrain
Video
Fotoen
Sonndesinterview mat der Natascha Reuter
Dieteticienne réit, "sech emol nees a seng Kichen ze trauen an Zäit huelen, eppes Neies z'entdecken"
Video
Audio
7
Éischte Japan Day zu Lëtzebuerg
An der Luxexpo dréint sech dëse Weekend alles ëm Animes, Mangas, Cosplay a Co.
Video
Fotoen
0
Autosaccident am Florida
Golf-Star Tiger Woods hat Urintest refuséiert a gouf fir e puer Stonne festgehalen
3, 2, 1 Take Off
Chimie-Spektakel an der Halleffinall
Video
Fotoen
Reouverture zu Veianen
Hotel Oranienburg: "E Projet, wéi deen hei, ass ni wierklech fäerdeg"
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.