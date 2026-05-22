RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Neie RekordBritt Kenton Cool fir d'20. Kéier um Sommet vum Mount Everest ukomm

AFP, iwwersat vun RTL
E britteschen Alpinist huet e Rekord um Mount Everest geknackt. Mat 20 Mol war de Kenton Cool am Dacksten um Sommet vum héchste Bierg op der Welt.
Update: 22.05.2026 12:57
Rekord am Mount Everest: Ein britischer Bergsteiger hat zum 20. Mal den Gipfel des höchsten Berges der Welt bezwungen.
De Mount Everest am Himalaya zitt all Joer honnerte Leit un.
© AFP/Archiv

Wéi et vun den nepaleeseschen Autoritéiten heescht, wier de Kenton Cool um fréie Freidegmoie fir déi 20. Kéier um Sommet vum Mount Everest ukomm. Den 52 Joer ale Britt huet domat säi Rekord fir déi meescht Everest-Arrivéeë vun engem net-nepaleeseschen Alpinist gebrach.

De Guide war 2004 déi éischt Kéier um héchste Bierg op der Welt an huet zanterhier bal all Joer sëllege Clienten op d'Spëtzt vum 8.849 Meter héije Bierg gefouert. Nodeems hie sech aacht Joer virdru bei engem Ongléck beim Kloteren déi zwou Feeschte gebrach hat, war him gesot ginn, hie géing ni méi ouni Hëllef goe kënnen.

Zanter 2022 hält de Cool als eenzegen Net-Nepalees den Everest-Rekord. Op d'mannst siwen nepaleesesch Alpiniste ware scho méi wéi 20 Mol um Sommet. Den nepaleesesche Sherpa Kami Rita, deen ënnert dem Numm "Everest Man" bekannt ass, war e Sonndeg fir déi 32. Kéier um héchste Bierg.

Den Alpinisten-Tourismus ass eng wichteg Recette fir Nepal. Trotzdeem gëtt et ëmmer nees Kritik wéinst de Massen, déi op de Bierg wëllen. Fir dës Saison huet d'Land eng Rekordzuel vu 492 Autorisatioune verdeelt. Eleng e Mëttwoch waren 275 Leit um Mount Everest - en neie Rekord.

Am meeschte gelies
Zwee franséisch Kanner a Portugal ausgesat
Police hëlt Mamm vun de Bouwen an hire Partner fest
Video
Resultater feelen nach
Dreift de Wollef säin Onwiesen am Éislek?
Video
Audio
Fotoen
Prisongsverwaltung deelt mat
Zu Schraasseg gouf e Prisonéier dout a senger Zell fonnt
Europol-Campagne fir Täter mat laange Prisongsstrofen
Lëtzebuerg sicht nach ëmmer nom Said Nassiri
DFB presentéiert WM-Kader
Manuel Neuer als Nummer 1 am Gol nominéiert
19
Weider News
Wendeltrap Eiffeltuerm
Paräis
Stéck vum Eiffeltuerm fir 450.000 Euro versteet ginn
Fréiere Block vun der BGL BNP Paribas
Den neie Quartier Kennedy Park - eng urban Entwécklung um Kierchbierg
Video
Fotoen
1
Dem Stephen Colbert seng "Late Show" gëtt ofgesat
CBS setzt Emissioun of
Lescht "Late Show" mam Stephen Colbert en Donneschdeg den Owend
Aussergewéinlech Sportaart
Den neie Weltmeeschter am "Ënnerwaasser-Schach" kënnt aus Litauen
Video
Serie "Hashtag History"
De Beetebuerger Park feiert e ronne Gebuertsdag
Video
6
Opruff fir 3. Staffel vun "derwäert"
Hutt och Dir e klenge Schatz doheem?
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.