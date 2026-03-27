RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

3, 2, 1 Take Off

RTL Lëtzebuerg
Haut geet et ëm alles: 4 Kandidaten, awer nëmmen zwee Tickete fir d’Finall vun Take Off.
Update: 27.03.2026 09:00
Polver-Challenge

Am éischten Challenge mussen d’Kandidate siwe wäiss Polver-Substanze richteg identifizéieren. Si musse sech duerfir an d’Haut vun engem Chemiker versetzen a chemesch Analyse maachen. Wien dat am séiersten hikritt, séchert sech den éischten Ticket fir d’Finall.

Zweeten Ticket vum Special Guest

De Maurice Schreiner, Kandidat an der zweeter Take-Off-Saison, huet sech en Challenge iwwerluecht. D’Kandidate solle puer Flëssegkeeten no hirem pH-Wäert sortéieren. Leider hu si kee pH Pabeier, mee musse sech hiren eegenen Infikateur bauen: mat Geméis.

D'Emissioun Take Off: Chimie-Spektakel an der Halleffinall (27.3.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Take Off – Science Challenge Show kënnt ëmmer Freides em 19 Auer op der Tëlee, RTL Play, takeoffshow.lu an nach emol Sonndes Moies ëm 11 Auer.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.