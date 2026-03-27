Am éischten Challenge mussen d’Kandidate siwe wäiss Polver-Substanze richteg identifizéieren. Si musse sech duerfir an d’Haut vun engem Chemiker versetzen a chemesch Analyse maachen. Wien dat am séiersten hikritt, séchert sech den éischten Ticket fir d’Finall.
De Maurice Schreiner, Kandidat an der zweeter Take-Off-Saison, huet sech en Challenge iwwerluecht. D’Kandidate solle puer Flëssegkeeten no hirem pH-Wäert sortéieren. Leider hu si kee pH Pabeier, mee musse sech hiren eegenen Infikateur bauen: mat Geméis.
