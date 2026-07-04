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Serie "Dat sinn Ech" - Nicolas Berodt"Mënsche mat Behënnerunge wëllen och Deel vun der Gesellschaft sinn"

Julie Thilges
Sibila Lind
Am Kader vun der RTL-Serie "Dat sinn Ech" erziele mir d'Geschichte vu Leit, déi mat enger Beanträchtegung liewen a weisen op d'Erausfuerderungen hin, mat deene si konfrontéiert sinn an den Entschloss, all Dag ze meeschteren.
Update: 04.07.2026 10:00
Den Nicolas Berodt gesäit nëmmen 1-2 Prozent
Mat nëmmen 20 Joer huet hien no an no seng Vue verluer; hie wunnt eleng, schafft, a spillt Blannentennis.

Am Alter vun 20 Joer huet sech dem Nicolas Berodt säi Liewen dramatesch verännert. Hien hat ëmmer perfekt gesinn an ni e Brëll gebraucht, awer op eemol huet hien ugefaangen, seng Siicht ze verléieren. Bannent e puer Méint hat hien nëmmen nach ee bis zwee Prozent vu sengem Gesiichtsfeld iwwreg.

Nodeems hien e puer Spezialiste consultéiert hat, gouf beim Nicolas d'Lebersch Optikneuropathie (LHON) diagnostizéiert, eng rar genetesch Stéierung, déi schwéier Schied un engem Nerv vum Aen (op däitsch "Sehnerv" n.v.d.R.) verursaacht an domat séier e Verloscht vun der Vue.

Deemools war den Nicolas just op Berlin geplënnert, fir säi Studium unzefänken. Amplaz de spannende Start an en neit Kapitel a sengem Liewen ze genéissen, war hie gezwongen, zréck op Lëtzebuerg ze goen, an d'Haus vu sengen Elteren.

D'Diagnos war e Schock. Ma no der Onsécherheet am Ufank huet den Nicolas eng Entscheedung getraff, déi säi Liewe weiderhi präägt. "D'Fro war: Wat wëll ech mat mengem Liewe maachen? Bleiwen ech doheem a maachen näischt, oder ënnerhuelen ech eppes?“, seet den Nicolas. "Fir mech war et kloer: Ech muss weidergoen."

D'Liewen huet säi Rhythmus geännert, ass awer ni zum Stëllstand komm. Den Nicolas seet, hien hätt säi Liewen ewéi all aneren 20 Joer ale Mann weidergefouert. Hien ass gereest, mat Frënn erausgaangen a war op Fester. Lues a lues huet hie geléiert, sech am Alldag bal ouni Siicht ze beweegen. All Erausfuerderung gouf zu enger Geleeënheet, fir sech unzepassen, an net zu engem Grond fir opzeginn.

© RTL

Nom Ofschloss huet hien ugefaangen am Centre pour le développement des compétences relatives à la vue (CDV) ze schaffen. A senger Fräizäit spillt hien dräimol d'Woch Blannentennis a vertrëtt Lëtzebuerg a verschiddenen internationale Kompetitiounen.

Haut, mat 33 Joer, lieft den Nicolas eleng a geréiert all Aspekt vu sengem Alldag onofhängeg. Säi Liewe funktionéiert an engem anere Rhythmus ewéi virdrun, hien huet awer ni opgehalen, déi Saachen ze maachen, déi hie gär huet.

"Einfach e Brëll kafen": D'Gesellschaftlecht Versteesdemech verbesseren  

Eng vun de gréissten Erausfuerderunge fir den Nicolas ass de Manktem u Versteesdemech an der Gesellschaft. Einfach alldeeglech Situatioune ginn dacks onangeneem. Wann hien an enger Bäckerei freet, wat fir Gebäck si hunn oder Hëllef brauch, fir eppes op engem Busfuerplang nozekucken, soen d'Leit him heiansdo, hie sollt dat selwer maachen.

Anerer maache Bemierkungen, déi blesséieren, ewéi: "Hues du gedronk?" oder "Firwat hues du kee Brëll?" Dës Bemierkunge reflektéieren e Manktem u Versteesdemech fir visuell Beanträchtegungen a bestätege fir den Nicolas, wéi wichteg et ass, d'Ëffentlechkeet ze sensibiliséieren.

"D'Leit musse sech bewosst sinn, datt Leit mat Behënnerungen Deel vun der Gesellschaft sinn. Mir wëllen net nëmmen doheem bleiwen - mir wëllen aktiv Membere vun der Gesellschaft sinn." 

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