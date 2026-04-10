De Vulkan Kilauea ass elo nees ausgebrach a späizt Lava-Fontainen an Äsche bis zu bal 200 Meter an d’Luucht. De Kilauea läit op Big Island, der gréisster Insel vum Inselstaat Hawaii am Pazifeschen Ozean.
Informatioune vum US‑geologeschen Déngscht USGS no hunn d’Eruptiounen zwar nëmme kuerz gedauert, mee si waren deelweis spektakulär.
Gefor fir d’Bevëlkerung besteet aktuell keng direkt, well d’Aktivitéit sech op de Beräich vum Hawaiʻi Volcanoes National Park limitéiert. D’Autoritéiten hunn awer verschidde Stroossen a Parkberäicher gespaart a ruffen Awunner an Touristen dozou op, virsiichteg ze bleiwen. Besonnesch Vulkan‑Gasen a fein Äsche kënne Gesondheetsproblemer verursaachen.
De Kilauea gëllt als ee vun den aktiivste Vulkaner op der Welt a brécht reegelméisseg aus. Zanter Enn 2024 gouf et schonn eng Rei kuerz Eruptiounen, déi vun de Fachleit genee iwwerwaacht ginn.