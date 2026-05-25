RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

ÉisträichLëtzebuerger Damme wanne Sëlwer a Bronze bei Bëschaarbechten-EM

RTL Lëtzebuerg
D'Lëtzebuerger Dammen hu bei den europäesche Studente-Meeschterschaften an de Bëschaarbechten an Éisträich Sëlwer an der Lännerstaffel a Bronze am Kombinatiounsschnëtt gewonnen.
Update: 25.05.2026 09:46

Europäesch Studente-Meeschterschaften an de Bëschaarbechten an Éisträich (24.5.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Lëtzebuerg wosst bei den 22. europäesche Studente-Meeschterschaften an de Bëschaarbechten am éisträichesche Lendorf ze iwwerzeegen: D'Dammen hunn eng Sëlwermedail an der Lännerstaffel gewonnen an d'Tina Bigdowski eng Bronzmedail am Kombinatiounsschnëtt.

D'Competitioun war vum 19. bis den 22. Mee am Bundesland Kärnten. Insgesamt waren 22 Ekippen aus 17 Länner am Asaz.

Lëtzebuerg war mat enger Hären- an – fir d'éischte Kéier – enger Dammenekipp vum Lycée Technique Agricole vu Gilsdref vertrueden.

Besonnesch erfollegräich waren d'Lëtzebuerger Dammen an den techneschen Disziplinne mat der Motorsee. Nieft der Bronzmedail fir d'Tina Bigdowski am Kombinatiounsschnëtt huet d'Dammenkipp an der Lännerstaffel d'Sëlwermedail gewonnen.

Och d'Hären hunn am Forst-Parcours iwwerzeegt. No 16 Statiounen, wou ënnert anerem botanescht an zoologescht Fachwëssen, d'Berechne vu Bam-Héichten an Holzvolumen oder eng Éischt-Hëllef-Simulatioun gefrot waren, hu si just knapp de Podium verpasst.

Nieft de sportleche Competitioune stoung och e kulturellen Austausch um Programm. Beim "Internationalen Owend" am Kader vun der Meeschterschaft huet d'Lëtzebuerger Delegatioun mat ënnert anerem Rieslingspaschtéit, Hunneg a Kéis kulinaresch Spezialitéiten aus dem Grand-Duché presentéiert a mat deenen aus anere Länner ausgetosch.

Déi nächst Editioun vun den europäesche Studente-Meeschterschaften an de Bëschaarbechte soll 2027 méiglecherweis an Holland organiséiert ginn. Lëtzebuerg wëllt och dann nees dobäi sinn.

Am meeschte gelies
D'Wonschkutsch erfëllt Dreem
"Ech wollt Gas ginn"
Video
Fotoen
2
Véier Doudeger an Dosende Blesséierter
Russland gräift Ukrain mat Oreschnik-Rakéiten un
Alkoholkontrollen am Norde vum Land
Bei véier Chauffere gouf de Permis op der Plaz agezunn
Kannergemengerot mécht Vitessekontrollen
Kanner setze sech a fir méi Stroossesécherheet
Video
Fotoen
3
Geldsuerge bei Handballveräin
Crowdfunding als lescht Rettung fir den HB Käerjeng?
12
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
US Nishesh Basavareddy celebrate his victory over US Taylor Fritz during their men's singles match on day 1 of the French Open tennis tournament on Court Suzanne-Lenglen at the Roland-Garros Complex in Paris on May 24, 2026.
Tennis: French Open
Nishesh Basavareddy eliminéiert de Favorit Taylor Fritz an der 1. Ronn
0
LTF
Taekwondo LuxOpen 2026
Zwee Mol Gold an dräi Mol Bronze fir Lëtzebuerg
Fotoen
0
Marathon-Weltrekord ënner zwou Stonnen
Wéi vill mécht de Choix vum Schong beim Lafen aus?
Video
XDS Astana Team Italian rider Alberto Bettiol celebrates as he crosses the finish line to win the 13th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Alessandria and Verbania, Italy, on May 22, 2026.
Giro d'Italia: 13. Etapp
Alberto Bettiol wënnt zu Verbania no Attack aus Echappée eraus, General onverännert
0
Aussergewéinlech Sportaart
Den neie Weltmeeschter am "Ënnerwaasser-Schach" kënnt aus Litauen
Video
Sportkeelen
FLQ-Formatioun spillt déi beschte WM zanter Joren
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.